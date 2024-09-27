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Serhat Akın'ın doktoru açıkladı: Çok şanslıymış

Serhat Akın'ın doktoru açıkladı: Çok şanslıymış

11:4527/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Serhat Akın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Serhat Akın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Silahlı saldırı sonucu ayağından vurulan Serhat Akın'ın ameliyatı başarılı geçti. Akın'ın doktoru, kurşunların sinirine gelmediği için şanslı olduğunu söyledi.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.


Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe'' ifadesini kullandı.


Serhat Akın
Kuruşunlar sinirine gelmemiş

Hastaneye kaldırılan Serhat Akın, bugün ameliyat edildi.


Başarılı bir operasyon geçiren Serhat Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ameliyatı gerçekleştiren Serhat Akın'ın doktoru, kurşunların sinirine gelmemesinin büyük şans olduğunu ifade etti.









#Serhat Akın
#Fenerbahçe
#Beykoz

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