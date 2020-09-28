Sessiz derbi: Gol çıkmayan maçta tam 11 sarı kart çıktı

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geldi. İki takımın da tempolu bir futbol oynadığı ve karşılıklı pozisyonlar bulduğu derbi 0-0 sonuçlandı. Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Karagümrük’e devretti. Fenerbahçe ise üst üste 2. beraberliğini aldı ve puanını 5’e yükseltti. Bol pozisyonun yaşandığı ve zaman zaman sertliklerin olduğu derbide 11 sarı kart çıkması da dikkat çekti.

7. dakikada Linnes’in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı’nın sert şutunda, savunmaya çarpan top üstten kornere gitti. 18’de Caner Erkin’in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 20’de Elabdellaoui’nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan’ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kontrol etti. 26’da Feghouli’nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi. 52’de Deniz Türüç, ceza sahası dışından şansını denerken şutu kalenin sağından auta gitti. 61’de Caner’in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Tisserand kafayı vururken, meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı. 65’de Linnes’in pasıyla ceza sahasına giren Arda, şutunda Altay’ı geçemedi. 73’de Babel’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre’nin sol çaprazdan gerçekleştirdiği şutu Altay çeldi. 89. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Lemos topu uzaklaştırmayı başardı. Kalan sürede iki taraf da skor bulamayınca karşılama 0-0 berabere bitti.

G.Saray hükmen yenilgiden döndü

Derbide Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında sarı-kırmızılı takım 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Feghouli’nin yerine Babel, Arda Turan’ın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu. Bu sırada G.Saraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

Galatasaray’ın sahasında Fenerbahçe’ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı. Türk Telekom Stadı’nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-15 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Söz konusu dönemdeki 6 karşılaşmadan 4’ü ise 0-0’lık sonuçla tamamlandı.

Azerbaycan’a destek

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında koronavirüs pandemisi sebebiyle taraftarlar yer almazken, tribünlere pankartlar asıldı. Doğu tribününe Azerbaycan’a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan pankartlarda kardeş ülkeye destek verildi. TFF tarafından hazırlanan ve Türk Telekom Stadı’na asılan pankartta, “Tek Millet İki Devlet. Kardeşlerimizin Yanınızdayız” cümleleri yer aldı ve kardeş ülke Azerbaycan’a karşı birlik ve destek mesajı verildi.