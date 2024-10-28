Seyrantepe'de derbi günü

Süper Lig'de beklenen gün geldi çattı. Futbolseverlerin sonucunu sabırsızlıkla beklediği Galatasaray-Beşiktaş derbisi bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Ligde 25 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar ve 1 maç eksiğiyle 20 puanda olan siyah-beyazlılar mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Galatasaray, taraftarı önündeki karşılaşmayı kazanarak hem rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermemek hem de TFF Süper Kupa'da sezon başında Beşiktaş'a karşı yaşadığı 5-0'lık hezimeti unutturmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise kazanarak puan farkını indirmek adına sahaya çıkacak. Süper Lig'de şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen iki takım da aynı zamanda namağlup unvanlarını da korumak istiyor.





BURUK MAÇTA OLACAK

Galatasaray’da, Beşiktaş derbisi öncesi bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kaan Ayhan, siyah-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Samsunspor mücadelesinde oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise sakatlığından dolayı yer alamayacak. Öte yandan cuma günü apandisit ameliyat olan ve önceki gün taburcu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dünkü idmana çıktı. Başarılı teknik adamın bugün derbide takımının başında olması bekleniyor.





KARTAL'DA BELİRSİZLİKLER

Beşiktaş'ta ise belirsiz oyuncuların durumu keyifleri kaçırıyor. Gaziantep FK maçında sakatlanan Paulista ile TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlık geçiren ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçında olmayan kaleci Mert Günok'un bugün sahada olmalarının zor olduğu ifade edildi. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez önceki gün idmana çıkan Rashica'nın durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un derbiye nasıl bir 11'le çıkacağı da merak konusu. Sakatlığı sonrası geçen hafta kadroya giren ama 2 maçta da 11’e dönemeyen Al-Musrati'nin, Ndour yerine oynayacağı tahmin ediliyor. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario'nun yerine sağ kanada geçecek.











