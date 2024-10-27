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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam

12:5727/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'la karşılaşacak.





#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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