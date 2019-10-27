Sinan Engin şampiyonluk favorisini değiştirdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Daha önce şampiyonluk favorisinin Galatasaray olduğunu açıklayan Engin, bu tahminini değiştirerek Fenerbahçe ve Trabzonspor'u önde gördüğünü ifade etti.

"Bu Fenerbahçe şampiyonluğa adım adım gidiyor"





Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in şampiyonluk yarışı hakkındaki değerlendirmesi şöyle;