SÜPER LİG

Sinan Engin şampiyonluk favorisini değiştirdi

Süper Lig'deki yarışı değerlendiren futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe ile Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında önde gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Engin, Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Sinan Engin, Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Daha önce şampiyonluk favorisinin Galatasaray olduğunu açıklayan Engin, bu tahminini değiştirerek Fenerbahçe ve Trabzonspor'u önde gördüğünü ifade etti.

"Bu Fenerbahçe şampiyonluğa adım adım gidiyor"


Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in şampiyonluk yarışı hakkındaki değerlendirmesi şöyle;

  • "Şu an şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u önde görüyorum. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var ama performans yok. Bu Fenerbahçe şampiyonluğa adım adım gidiyor"

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