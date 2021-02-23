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Sio'dan açıklama: Kanser değilim

Gençlerbirliği forması giyen Giovanni Sio, kanser olduğu iddialarına yanıt vererek "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Giovanni Sio, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 44 maçta 12 gol attı.
Giovanni Sio, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 44 maçta 12 gol attı.

Sio'nun kan değerlerinde normal olmayan bulgulara rastlandığı için özellikle sosyal medyada kanser olduğuna dair haberler yapılması üzerine yapılan araştırmada Fildişi Sahilli futbolcunun kanser olmadığı öğrenildi.

Şu an evinde istirahat eden Sio, kendisinin bir ailesinin olduğunu, bu durumdan çok etkilendiklerini ve kanser olmadığını söyledi. Astım olduğunu ifade eden ve kan değerlerinin incelendiğini söyleyen Sio, bir ay dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağını bildirildi.

Sözleşme feshi iddialarına yanıt

Fildişili futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğine dair iddialara karşılık kırmızı-siyahlı yönetimden yanıt geldi ve böyle bir durumun olmadığı belirtildi.

Kulüp genel menajeri Cem Onuk, "Kural olarak da bu mümkün değil. Sağlık problemlerinde sürenin 6 ay gibi daha uzun olması durumunda bu yola karşılıklı konuşarak başvurulabilir. Kaldı ki biz şu anda futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasından başka bir düşünceye sahip değiliz" açıklamasında bulundu.

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