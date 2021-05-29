Spor Sivasspor aradığı golcüyü buldu
TRANSFER

Sivasspor aradığı golcüyü buldu

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Watford’da forma giyen 32 yaşındaki santrfor Troy Deeney’e teklifte bulunacak.

Haber Merkezi İHA
Sivasspor aradığı golcüyü buldu
Troy Deeney'in Transfermarkk'taki güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

Yeni sezonda Avrupa’ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, İngiltere 2. Lig ekibi Watford’da oynayan ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki santrfor Troy Deeney ile temasa geçti.

Deeney ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, İngiliz oyuncuya teklif götürecek.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

  • Kariyerinde 414 maça çıkan ve 141 gol atan Troy Deeney, 52 kez sarı kart görürken, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

1.84 boyundaki Deeney, sağ ayağını kullanıyor.
1.84 boyundaki Deeney, sağ ayağını kullanıyor.

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