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Sivasspor beraberlikte zirvede

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 6 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

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Haber Merkezi AA
Sivasspor beraberlikte zirvede
Son olarak Altay ile beraber kaldılar.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep, Adana Demirspor ve Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi 11. haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 12 puan topladı.

Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 5 beraberlikle İttifak Holding Konyaspor takip etti.

Bir maç eksiğiyle Adana Demirspor'un 4 beraberlik aldığı ligde, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kasımpaşa, GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe 3'er kez rakipleriyle yenişemedi.

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'un sahadan 2'şer kez beraberlikle ayrıldığı ligde, Fenerbahçe, Altay ve Çaykur Rizespor 1'er kez rakipleriyle puanları paylaştı.

Medipol Başakşehir ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ise ligde geride kalan periyotta henüz beraberlikleri bulunmuyor.

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