Sivasspor - Kayserispor: 0-2

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Bu sonucun ardından Kayserispor'un da ligde kalma ümitleri artarken, Sivasspor cephesindeyse büyük üzüntü yaşandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Hasan Hüseyin ve 83. dakikada Mensah penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor 53 puanda kalırken, Kayserispor ise 28 puana yükseldi. Ayrıca karşılaşmanın 12. dakikasında Mert Hakan penaltı atışından yararlanamadı.
Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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