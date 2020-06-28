Sivasspor - Kayserispor: 0-2

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Hasan Hüseyin ve 83. dakikada Mensah penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor 53 puanda kalırken, Kayserispor ise 28 puana yükseldi. Ayrıca karşılaşmanın 12. dakikasında Mert Hakan penaltı atışından yararlanamadı.

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın penaltısı gündem oldu: "Panenka penaltısı mı denedi?" Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarının hemen başında penaltı kazandı. Kırmızı beyazlılarda topun başına Mert Hakan Yandaş geldi. 25 yaşındaki futbolcu penaltıyı kalenin üstünden dışarı attı.Herkesi şaşkına uğratan bu penaltı atışı esnasında maçın anlatım koltuğunda oturan Ali Okancı, "Mert Hakan acaba panenka mı denedi?" ifadesini kullandı.Penaltı tekrarında Mert Hakan Yandaş'ın penaltı atışı esnasında kararsız kaldığı görüldü. Başarılı oyuncu kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.Hatırlanacağı üzere Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaşmış ve sezonun bitiminin ardından İstanbul'a gideceği belirtilmişti.Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş bu sezon Süper Lig'de kullandığı üç penaltı vuruşunun ikisinden yararlanamadı.Kayserispor (Kaçırdı)Ankaragücü (Kaçırdı)Alanyaspor (Attı)Fenebahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın formalı fotoğrafları ortaya çıktıGaleri: Süper Lig'de transfer ateşi: Herkes bu isimlerin imzalarını konuşuyor

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.