Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde basın ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 6'ya 6 minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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