Sivasspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde basın ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.