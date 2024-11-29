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Sivasspor'da taraftara müjde! Kombinelerde indirime gidildi

Sivasspor'da taraftara müjde! Kombinelerde indirime gidildi

11:2329/11/2024, Cuma
AA
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Sivasspor'da kombine fiyatlarında indirim yapıldı.
Sivasspor'da kombine fiyatlarında indirim yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kombine bilet fiyatları indirildi. Kulüp, yeni fiyatları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine fiyatlarında yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda indirime gidildi.


İndirimli kombineler bugün itibarıyla satışa sunuldu. Yeni kombine fiyatları, maraton alt C-D-E, maraton üst C-D-E, maraton alt A-B-F-G, maraton üst A-B-F-G 1745 lira, güney alt ve güney üst ise 875 lira olarak belirlendi.






#Net Global Sivasspor
#Kombine
#Süper Lig

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