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Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

18:1728/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 2-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan Yiğidolar, pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.


Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray ile Sivasspor 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.






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