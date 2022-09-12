Sivasspor’da Leke James şoku: 8 hafta yok

Sivasspor’un, golcü oyuncusu Leke James’ten kötü haber geldi. James’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlandığı ortaya çıktı. Nijeryalı golcü, 8 hafta forma giyemeyecek.
Rıza Çalımbay: "Devreyi kapatabilir"
29 yaşındaki James'in sakatlığıyla konuşan Rıza Çalımbay, oyuncunun sakatlığı hakkında bilgi verdi. Tecrübeli hoca, "Leke James 8 haftaya yakın oynayamaz. Bence devreyi de kapatabilir. Onun için biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.
📌 Demir Grup Sivasspor'umuzda sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Leke James ve Kader Keita İstanbulspor maçının kadrosuna alınmamıştır. pic.twitter.com/nwMiZZiyLs
📌 Demir Grup Sivasspor'umuzda sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Leke James ve Kader Keita İstanbulspor maçının kadrosuna alınmamıştır. pic.twitter.com/nwMiZZiyLs— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) September 11, 2022