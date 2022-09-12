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Sivasspor’da Leke James şoku: 8 hafta yok

Sivasspor'da, UEFA Konferans Ligi G grubu ilk maçında ayak bileğinden sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Leke James'in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Sivassporda Leke James şoku: 8 hafta sahalardan uzak kalacak
Leke James & Sivasspor

Sivasspor’un, golcü oyuncusu Leke James’ten kötü haber geldi. James’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlandığı ortaya çıktı. Nijeryalı golcü, 8 hafta forma giyemeyecek.

Rıza Çalımbay: "Devreyi kapatabilir"

29 yaşındaki James'in sakatlığıyla konuşan Rıza Çalımbay, oyuncunun sakatlığı hakkında bilgi verdi. Tecrübeli hoca, "Leke James 8 haftaya yakın oynayamaz. Bence devreyi de kapatabilir. Onun için biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.

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