Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Skriniar disipline sevk edildi

Skriniar disipline sevk edildi

22:073/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Skriniar'ın tribünlere hareketi büyük tepki çekmişti.
Skriniar'ın tribünlere hareketi büyük tepki çekmişti.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Kocaelispor maçında rakip takım tribünlerine doğru yaptığı hakareti nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertli futbolcu Milan Skriniar'ın karşılaşmada rakip takım taraftarına doğru yaptığı uygunsuz hareket büyük tepki çekmişti. Slovak futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Milan Skriniar’ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.






#Fenerbahçe
#PFDK
#Milan Skriniar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet 2026 fitre miktarı: Fitre ne kadar oldu? Fitre (Sadaka-i Fıtır) ve fidye arasındaki fark nedir?