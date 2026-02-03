Skriniar disipline sevk edildi

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Kocaelispor maçında rakip takım tribünlerine doğru yaptığı hakareti nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertli futbolcu Milan Skriniar'ın karşılaşmada rakip takım taraftarına doğru yaptığı uygunsuz hareket büyük tepki çekmişti. Slovak futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü futbolcusu Milan Skriniar’ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.