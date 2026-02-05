Milan Skriniar, Kocaelispor maçında tribünlere yaptığı hareket sonrası disipline sevk edilmişti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kırmızı kart gören Beşiktaşlı Asllani ile Fenerbahçeli Skriniar'ın cezasını açıkladı.
Kocaelispor maçı sonrası disipline sevk edilen Milan Skriniar ile TÜMOSAN Konyaspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Asllani'nin cezaları belli oldu.
PFDK, Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Milan Skriniar'a 2 maç ceza verdi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristijan Asllani ise TÜMOSAN Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.
#PFDK
#Milan Skriniar
#Kristjan Asllani