Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
PFDK resmen duyurdu! Skriniar ve Asllani'nin cezası...

PFDK resmen duyurdu! Skriniar ve Asllani'nin cezası...

20:265/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milan Skriniar, Kocaelispor maçında tribünlere yaptığı hareket sonrası disipline sevk edilmişti.
Milan Skriniar, Kocaelispor maçında tribünlere yaptığı hareket sonrası disipline sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kırmızı kart gören Beşiktaşlı Asllani ile Fenerbahçeli Skriniar'ın cezasını açıkladı.

Kocaelispor maçı sonrası disipline sevk edilen Milan Skriniar ile TÜMOSAN Konyaspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Asllani'nin cezaları belli oldu.

PFDK, Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Milan Skriniar'a 2 maç ceza verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristijan Asllani ise TÜMOSAN Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.



#PFDK
#Milan Skriniar
#Kristjan Asllani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi açıklandı