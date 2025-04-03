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Solskjaer hakem kararını beğenmedi: "Tayyip'in bir dokunması var ama..."

Solskjaer hakem kararını beğenmedi: "Tayyip'in bir dokunması var ama..."

23:193/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi ve Türkiye Kupası'na edilen vedanın ardından konuştu. Norveçli çalıştırıcı, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda verilen kararın ağır olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.


Yenilginin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:
'Futbolda ufak detaylar belirleyici oluyor'

"İlk 35 dakika gerçekten çok aradık, şut sayısında çok öndeydik. Kontrol ettik oyunu. Şanslar yakaladık ama o anlar, kırılma anları, kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra gelen golle her şey değişti. Ardından penaltı oldu. Futbolda ufak detaylar belirleyici oluyor. Ufak detaylar aleyhimize oldu. Oyuncularımızı suçlayamam. 3-1'den sonra bile fırsat yakaladık. Ellerinden geleni yaptılar."

'Bana ağır geldi'

"Takımın aslında motivasyona ihtiyacı yok, takım motive. Bizim hayalimiz, kupayı kazanmaktı ama olmadı. Odağımız artık lig. Kesinlikle üçüncülüğü istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İstikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Belirleyici anlar, rastgele anlar aleyhimize oldu. Ufak bir dokunuş kırmızı kart, bunlar oluyor. Tayyip'in bir dokunması var ama bana ağır geldi, yumuşak temas diye düşünüyorum. Kabul etmesem de bunlar oluyor. İlk 3'te olmak istiyoruz bu sezon."

'Çok kolay goller hediye ettik'

"Avrupa'ya gitmek için, ligde ilk 3 için kolay gol yememeliyiz. Bugün çok kolay goller hediye ettik. Bunu yapmamalıyız, bunu düzeltmeliyiz."





#Beşiktaş
#Ziraat Türkiye Kupası
#Göztepe

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