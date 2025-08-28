Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Solskjaer'den kadro dışı açıklaması: "Disiplin açısından böyle bir karar aldık"

Solskjaer'den kadro dışı açıklaması: "Disiplin açısından böyle bir karar aldık"

19:4228/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile oynanacak maç öncesi yıldız ismin kadro dışı kalma sebebini açıkladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşı karşıya gelecek.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer mücadele öncesi Keny Arroyo'nun kadro dışı kalma sebebini duyurdu.


Solskjaer'in Arroyo açıklaması şöyle;

"Bazı oyuncular doğru karar vermiyorsa biz de bazı kararlar alırız. Arroyo'nun kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır. Beşiktaş'ın standartları vardır."








#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş
#Kenny Arroyo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ 2025: 1. Sınıf ve 5. Sınıf kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul sorgulama ekranı