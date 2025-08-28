Solskjaer'den kadro dışı açıklaması: "Disiplin açısından böyle bir karar aldık"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile oynanacak maç öncesi yıldız ismin kadro dışı kalma sebebini açıkladı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer mücadele öncesi Keny Arroyo'nun kadro dışı kalma sebebini duyurdu.
Solskjaer'in Arroyo açıklaması şöyle;
"Bazı oyuncular doğru karar vermiyorsa biz de bazı kararlar alırız. Arroyo'nun kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır. Beşiktaş'ın standartları vardır."
#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş
#Kenny Arroyo