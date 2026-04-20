Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Son şampiyon Suns'ı sahadan sildi

10:0920/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Jalen Williams maçta 22 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 119-84 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur birinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns'ı 35 sayı farkla mağlup etti.


Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25, Jalen Williams 22 ve Chet Holmgren 16 sayı kaydetti.


Suns'ta ise Devin Booker 23, Dillon Brooks 18 ve Jalen Green 17 sayı attı.


Celtics'ten 76ers'a 32 sayı fark

Boston Celtics, Doğu Konferansı ilk tur birinci maçında TD Garden'da konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-91 yendi.


Seride 1-0 öne geçen Celtics'te Jaylen Brown 26 ve Jayson Tatum 25 sayı üretti.


Tyrese Maxey'nin 21 ve Paul George'un 17 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini engelleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 3 sayı, 3 ribauntla tamamladı.


Ayrıca Orlando Magic, Detroit Pistons'ı 112-101 ve San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers'ı 111-98 yenerek serilerinde 1-0 üstünlük yakaladı.



#NBA
#Oklahoma City Thunder
#Phoenix Suns
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
