Sörloth'un transferi için flaş açıklama: Listemizde var

Yeni sezon için golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine Süper Lig'in eski gol kralı Sörloth geldi.
Siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı da Norveçli yıldızla ilgilendiklerini doğruladı.
"İlgilendiğimiz bir isim"
Ajansspor'a konuşan Kazancı, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
- Trabzonspor'un 20 milyon euroya Leipzig'e sattığı 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı. Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor.