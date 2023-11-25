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Spor

Sosyal medyanın gündemindeki maç geldi çattı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yarın, Perşembespor ile Çarşambaspor karşı karşıya gelecek. İsimleri nedeni ile futbolseverlerin ilgisini çeken maç sosyal medyada da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarihinde ilk kez karşılaşacak olan iki takımın mücadelesini El Clasico’ya benzetti.

11:50 - 25/11/2023 Cumartesi
DHA
Perşbemspor ve Çarşambaspor kadroları

Perşbemspor ve Çarşambaspor kadroları

BAL 12’nci grubun 7’nci haftasında yarın Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor mücadele edecek. Haftanın günlerini yansıtan iki takımın adı, futbolseverlerin de ilgisini çekti. Sosyal medyada da iki takımın karşılaşması öncesi esprili paylaşımlara yer verildi. Perşembe gününü uğurlu gün sayanlar maçı, yeşil-beyazlı ekibin kazanacağını yorumlarken, çarşamba gününü sevenler ise mücadeleden Samsun ekibinin galip ayrılacağı tahmininde bulundu. Bazı futbolseverler ise iki takımın mücadelesinin beraberlik ile sonuçlanacağını paylaştı.


‘Maç günü için ideal çözüm çarşamba başlasın perşembe bitsin’, ‘Çarşambaspor'un atakları ve golleri Perşembe'den belli olacak mı?’, ‘Unutulacak dünler var’, ‘Perşembespor virali’, ‘Perşembespor neden perşembe oynamıyor’ şeklindeki paylaşımlar ise yüzleri tebessüm ettirdi.



"Bizim için anlamlı bir maç"

Perşembespor Antrenörü Hakan Çolak, Çarşambaspor ile tarihte ilk kez karşı karşıya geleceklerini söyledi. Kazanan taraf olmak istediklerini belirten Çolak, “Bizim için anlamlı bir maç. Çarşambaspor lokasyon olarak bizim tarafımızda değil. Samsun bölgesinin amatör liglerinde oynuyordu. Biz de aynı şekilde Ordu bölgesinde oynuyorduk. Dolayısı ile BAL’a çıkınca daha çok yöresel oldu. Artık Çarşamba da bizim rakibimiz oldu. Tarihimizde ilk defa Çarşambaspor ile karşılaşacağız. Çarşamba’dan da seyirciler gelecek. İnşallah dostluk havasında bir maç olur. Geçen hafta Çankırı’daydık. Bize tezahürat yapıyorlardı; Perşembe, Çarşamba diyerek. Ben de onlara Cuma’yı bulursak sıkıntı kalmayacak diyerek onlara espri yapmıştım. İki takımın adının Perşembe ve Çarşamba olması maça değer ve heyecan kattı. Çekişmeli bir maç olacak. Centilmenlik ve iyi olan kazansın” dedi.


Antrenör Hakan Çolak

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Çarşambaspor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Çolak, “Fikstür gereği de avantajlarımız var. Son 2 hafta içeride oynayacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Çarşambaspor’un güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de o kadar güçlüyüz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Her şeyimiz ile hazırız. Takım ile son antrenmanımızı yaptık. Kampa girdi takımımız. Maç saatini bekliyoruz” diye konuştu.


"Pazar günü Türkiye bizi takip edecek"

Yeşil-beyazlıların kanat oyuncusu Tansu Yazıcı ise, maça iyi hazırlandıklarını kaydederek, “Bu hafta sonu oynayacağımız maç takımlarımızın isimleri nedeniyle güzel bir yankı oluşturdu. Öncelikle inşallah iki takımda da sakatlığın yaşanmadığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Pazar günü Türkiye bizi takip edecek. Bölgesel Amatör Lig’de kalitenin olduğunu herkese göstermemiz lazım. İnşallah biz kazanırız. Bu hafta boyunca maça çok iyi hazırlandık. Takım olarak da maça odaklandık. İnşallah hafta sonu 3 puan ile ayrılacağız” ifadelerinde bulundu.

Perşembesporlu futbolcu Tansu Yazıcı

İki takımın da puanı aynı

Perşembespor ile Çarşambaspor arasında pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Perşembe İlçe Stadı’nda oynanacak. İki takım bugüne kadar grubunda oynadığı 6 karşılaşmanın 3’ünde galibiyet, 1’inde beraberlik ve 2’sinde mağlubiyet elde etti. Ordu temsilcisi averaj farklı ile 3’üncü sırada yer alırken, Samsun ekibi 4’üncü sırada kendisine yer buldu.







#Bölgesel Amatör Lig
#Perşembespor
#Çarşambaspor
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