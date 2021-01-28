Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere “Yer göster, pota yapalım” çağrısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada başlatılan “Yer göster, pota yapalım” projesinin oldukça ilgi gördüğünü aktaran Kasapoğlu, “İnanılmaz talepler geldi. Şimdi haftalık toplantılar yapacağım ve talepleri yerine getireceğiz. Mesela, ‘Okulumuza bir futbol sahası yapın’, deniliyor, ‘İhtiyaç varsa tamam yapacağız’ diyoruz. ‘Yer göster, pota yapalım’ projemiz var. 10 bin pota projesi. Şu ana kadar 2 bin 500 civarında pota kurduk.” dedi. Kasapoğlu, il ve ilçelerde futbol, basketbol ve yüzme okulları açacaklarını aktararak “Talebe göre de bunları geliştireceğiz. Salgın sonrasını beklemiyoruz, şu anda mutfak çalışması devam ediyor. Milli takımlara da alt yapı oluşturulmuş olacak.” şeklinde konuştu. Spor yasası hakkında da bilgi veren Bakan, şunları söyledi: “Spor yasasının vakti geldi. Şu an Meclis’te. Sporumuzu disipline edecek bir çalışma. Kulüpleri, federasyonları şeffaflığı sağlayacak, yönetim ahlakını güçlendirecek, sorumluluk anlayışını güçlendirecek. Herkes yaptığından sorumlu olacak. Bu işin özü.”

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FOTOĞRAF 9 Antalya'da yaşayan Mehmet ve Nisbet Yakıştır çiftinin 3 çocuğundan Mert ve Enes, yüzde 90 görme engelli dünyaya geldi. Kardeşler, küçük yaşlarda ellerine geçen cisimleri parmaklarıyla dokunarak öğrendi. Babası ise çocuklarının merak ettiği birçok mekanizmayı ellerine vererek yardımcı oldu. Ortanca kardeşleri Mazlum (14) ise görme engelli ağabeyi Mert'i gezmeye çıkardığında onun gözü oldu, küçük kardeşi Enes'e ise bisiklet sürmeyi öğretti. Bilişim üzerine çalışmalar yapan Mert, program yazılımları ve kodlama işlemleri üzerine kendini geliştirdi. Google Geliştirici Grubu Antalya Ekibinin organizatörü seçilen Mert Yakıştır, tasarladığı birçok programı hayata geçirdi. Doğayı merak eden Mert Yakıştır, Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nü kazandı. Görme engelli Enes ise ağabeyi Mert'ten bilgisayar kullanmayı öğrendi. Makinelere merakı olan Enes birçok cismi söküp çıkararak parmaklarıyla dokunup her geçen gün yeni bilgiler ediniyor. Görme engelli Yakıştır kardeşlerin merakı, hedeflerinin peşinden koşmaya yardımcı oluyor. Mert Yakıştır, bilgisayar ve mobille alakalı projeler geliştirdiğini, kardeşleriyle birlikte mesajlaşma sohbet uygulaması yaptıklarını anlattı. Şu an akıllı rozet projesi üzerine çalıştığını belirten Yakıştır, daha birçok projesi olduğunu söyledi. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde kendisi gibi birçok görme engelli bireyle tanıştığını anlatan Mert Yakıştır, “Amacım var olan sorunları çözmeye çalışmak ve sorunun çözümüne örnekler ya da alternatifler ortaya koymak. Merak ettiğim için projelere yöneldim. Merakım küçüklükten geliyor. Alınan oyuncağın içinin parçalanması, motorunun söküp çıkarılması, lambaların patlatılmasından bugüne kadar geldik. Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'yle tanıştım. Orada yazılım eğitimleri aldım. Daha sonra bu yazılımları kendi arkadaşlarıma anlatma fırsatı buldum dedi. Google Geliştirici Grubu Antalya Ekibinin organizatörü seçildiğini anlatan Mert Yakıştır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen kamplarda yazılım üzerine yapılan derslerine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da dikkatini çeken Yakıştır, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferansla görüşme şansı elde etti. Başarısıyla birçok kişiye örnek olan Mert Yakıştır, “Bu sayede birçok mühendis, girişimci ve firma sahibiyle tanıştım. Projelerin yapılış kurallarını öğrendim. Kendimi daha çok geliştirmek amacıyla Bakanlığın Aksaray'da bilişim üzerine kampı oldu. Oraya giderek, burada bulamadığım imkanları yakaladım. Orada öğrendiklerimi burada anlatma imkanı buldum. Birçok okula eğitimlere giderek öğretmenlik yaptım diye konuştu. Görme engelli kardeşiyle birçok etkinlik yaptıklarını vurgulayan Mert Yakıştır, “Kardeşim şu an Türkiye'deki birçok görme engelliden daha iyi bilgisayar kullanmayı biliyor. Kardeşim de benim gibi meraklı. Bilgisayar kullanmasını öğrendi. Bilgisayara yazıcı bağlanması, ağlar arası bağlanma gibi şeyleri biliyor. Ona birçok şey öğretiyorum. Daha 4'üncü sınıf ama birçok şey öğreneceğini biliyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Memleketim Diyarbakır'dan gelirken geçtiğimiz dağların rengini, büyüklüğünü merak ediyordum. Şimdi de coğrafya bölümündeyim. Telefonların nasıl çalıştığı, aramayı, bir yere girip çıkarken kullandığımız kartların işlevini merak ettiğim için bilişimci oldum. Merak ettiğim hedeflerin peşinden koşuyorum dedi. Vali Saim Çotur İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Enes Yakıştır, görme engelliler için hazırlanan hikaye kitaplarını evde okuyarak, ders çalışarak ve ağabeyleriyle birlikte vakit geçirdiğini anlattı. Bilgisayar oynamayı sevdiğini aktaran Yakıştır, müziğe ilgisi olduğunu da belirtti. Enes Yakıştır, “Ağabeyim bana bilgisayar öğretiyor. Legodan araba, tren yapıyorum. Oyuncak arabaların motorlarını söküp çıkarıyorum bu sayede motorların nasıl çalışacağını öğrendim. İnceleyerek öğrendim. Arabanın içini açıyorum. Babamla tamir ediyoruz onlara dokunup inceliyorum. İlerde makine mühendisi olmak istiyorum. Çünkü gittiğim evlerin asansörlerini inceliyorum nasıl çalıştığını merak ediyorum o mekanizmaya ilgim var diye konuştu. Anne Nisbet Yakıştır, görme engelli çocuklarının toplumla uyum sağlaması için elinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı. Çocuklarının gezmeyi çok sevdiğini belirten Yakıştır, “Her yeri gezdiriyoruz. Gelişmelerini sağlıyoruz. Kimsenin gitmediği yerlere biz götürüyoruz. Öğrensinler bilsinler diye. Mert şu an Antalya'yı ezbere biliyor. Durakları saya saya gidiyor. Şimdi herkes Mert'e hangi durakta ineceklerini, nereye gideceklerini soruyor. Çünkü biz onları geliştirdik. Tüm görme engelli çocukların da gelişmelerini istiyoruz. Eve kapalı kalmasınlar. Onların da dışarıda gezmeye hakları var. Her şeyi öğrensinler dedi. Görme engeli kod yazmasına engel olmadı: Azmiyle herkese örnek oluyor Antalya'da yaşayan yüzde 90 görme engelli Mert ve Enes Yakıştır kardeşler, küçük yaşlardan itibaren her şeyi parmaklarıyla dokunarak öğrendi. Bir şey kırıldığında içindeki mekanizmayı merak eden kardeşler, ailelerinin yardımıyla parmaklarını cisimler üzerinde gezdirerek işlevini bilir hale geldi. 18 yaşındaki Mert, kod ve yazılımda kendini geliştirdi.



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ÜNİVERSİTELİLERİN YURTLARI HAZIR

Üniversitelerin açılması halinde yurtların hazır olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, “Yurtları, sürekli dezenfekte ediyoruz. Odada kalacak öğrenci sayısını planladık. Ayrıca, yurtlarda depreme dayanıklılık analizleri yapıldı. Depreme elverişli olmayanları boşalttık. Bazı yurtları yeniden inşa ettik, ve bazı inşaatlar da devam ediyor. Yurtları artık kampüslere yapıyoruz. Üniversitelerden yer alıyoruz, orada yurdu inşa ediyoruz. Çünkü gençler, kampüste olduğu müddetçe, yol parası vermeyecek, zaman kaybetmeyecek. Kampüslerde yurtların inşa edilmesi güvenlik açısından da önemli.” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve Muhabirimiz Yasemin Asan’ın sorularını cevapladı.

SPOR TURİZMİNDE MARKA OLACAĞIZ

Spor turizmi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Normal bir turist 3 lira bırakıyorsa, spor turizmi için gelen turist 6 lira bırakıyor. Türkiye’nin alt yapısı var. Golf turizminden kayak turizmine, futboldan tenise kadar her türlü alt yapımız var. Spor turizmi konusunda bir çalıştay düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. “Sporturkey” diye sosyal medya çalışmamız var. Türkiye’de keşfedilmemiş yerler var. Mesela Kaş, dalış açısından mükemmel bir yer. Trabzon, Rize tarafında keşfedilmemiş kış turizmi yerleri var. Antalya’daki futbol kamp alanları mükemmel. Kızılcahamam’a futbol kampı alanı inşa edeceğiz. Ankara’yı güreş eğitim ve kamp merkezi yapacağız. Spor turizminde dünyanın faydalanacağı bir yer olacak. Yaptığımız tesisler hem halka hem de turiste hizmet edecek. Ülkemizi spor turizminde bir marka haline getirmek istiyoruz. Spor turizminin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle, ülkemiz küresel spor ekonomisindeki payını artıracaktır” dedi.

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OYNAT 00:59 Bakan Kasapoğlu'ndan stat zeminleri açıklaması: Yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.



Bakan Kasapoğlu, 'Bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmalara başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik' dedi. BiP'te paylaş

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GELİN, TESİSLERİ GECE GÜNDÜZ KULLANIN

“Türkiye’de güçlü spor kültürü yok” diyen Kasapoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’de henüz spor kültürü oluşmuş değil. Yapacağımız çalışmalarla, gençlerle, kadınlarla bu kültürü oluşturmalıyız. Kadın odaklı spor, diyorum. Çünkü kadınları bu işin içine kattığımız zaman gelişim hızlanıyor. Tesis var. Her zaman ‘gelin tesisleri gece gündüz kullanın’ çağrısı yapıyorum. Tesisler daha çok kullanılsın istiyoruz. Spor kültürünü geliştirmemiz lazım. Ailede spor bilinci oluşturmamız gerekiyor. Ailede abisi yapıyorsa, kardeşi de ilgi duyuyor.”

2 BİN ANTRENÖR ALIMI YAPACAĞIZ

“Amatör futbolcularla ilgili süreci başlattık. Onlarla ilgili kitapçık bastırıyoruz. Bu bahar döneminde o ligler oynanmaya başlayacak.” bilgisini veren Kasapoğlu, “Üst düzey sporcular yetiştirmek için spor bilimi verilerinin etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Artık elit sporcu gelişimini sadece şansa bırakamayız. Bu amaçla nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda 2 bin antrenör alımı yapacağız, yazışmaları devam ediyor. Sözümüz söz.” ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele bakanlığıyız

Spora yönelik yapılan tüm çalışmaların aslında bağımlıkla mücadele olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Bu bakanlık başlı başına, uyuşturucu ile mücadele bakanlığıdır. Yaptığımız her faaliyet, uyuşturucuya darbedir. Sadece uyuşturucu ile mücadele değil, tüm sorunların ilacı aslında spordur. İnsanları ne kadar çok spora teşvik edersek, o kadar az hasta olur, her türlü bağımlılıktan kurtulur. Sağlık yatırımlarını minimize etmenin de ilacı burada.” dedi.

30 bin süper yetenek keşfedildi

Genç yetenekleri keşfetmeye devam ettiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Şu an faal sporcu sayımız 3 milyon 948 bin 383. Bunu 2021 yılında daha yukarılara taşımak zorundayız. Yetenek Taraması Projesi ile yarınların şampiyonlarını şansa bırakmadan en güçlü şekilde yetiştireceğiz. Önemli bir projemiz de ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’. Dediğim gibi, yetenek taraması eğitimleri devam ediyor, okullar açıldığında taramalara devam edeceğiz. 1 milyon 300 bin genç tarandı. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarandı. 100 bini yetenekli, 30 bini çok yetenekli. Çocukları 10 parametreden ölçüyoruz. Koşması, sıçraması, esnekliği gibi bilimsel ölçümler yapılıyor. Bir başka deyişle artık ülkemizde elit sporcu gelişimini şansa bırakmıyoruz.” dedi.

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Kamplarımız tematik olacak