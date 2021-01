Spor yasasının vakti geldi

Anne Nisbet Yakıştır, görme engelli çocuklarının toplumla uyum sağlaması için elinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı. Çocuklarının gezmeyi çok sevdiğini belirten Yakıştır, “Her yeri gezdiriyoruz. Gelişmelerini sağlıyoruz. Kimsenin gitmediği yerlere biz götürüyoruz. Öğrensinler bilsinler diye. Mert şu an Antalya'yı ezbere biliyor. Durakları saya saya gidiyor. Şimdi herkes Mert'e hangi durakta ineceklerini, nereye gideceklerini soruyor. Çünkü biz onları geliştirdik. Tüm görme engelli çocukların da gelişmelerini istiyoruz. Eve kapalı kalmasınlar. Onların da dışarıda gezmeye hakları var. Her şeyi öğrensinler dedi.