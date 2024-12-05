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Savic hayal kırıklığı yaşattı

Savic hayal kırıklığı yaşattı

10:485/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Savic üst üste sakatlıklar yaşadı.
Savic üst üste sakatlıklar yaşadı.

Trabzonspor, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefan Savic'te büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sakatlıklar nedeniyle ligin geride kalan 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev alan 33 yaşındaki oyuncu, tedavi için İspanya'ya gönderildi.

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Karadağlı stoper Stefan Savic'ten yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle verim alamadı.


Bordo-mavililer, sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euroya 3 senelik sözleşme imzaladı. Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'in 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev yapabildi.



Sadece bir maçta 90 dakika oynadı

Savic, ligde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı. Karadağlı stoper, ligin ilk haftasındaki Sivasspor maçında 45 dakika, ligin 3. haftasındaki Kayserispor müsabakasında 14 dakika,
ligin 5. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında ise dakika oynadı. Trabzonspor, Karadağlı futbolcunun forma giydiği 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Bu hafta da oynamıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile oynanan maçta sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması, Eyüpspor karşılaşmasında sağ üst adalesinde gerginlik ve en son 20 Eylül'deki Kayserispor maçında sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edilen Savic, bir türlü sakatlıktan kurtulamadı. Tecrübeli stoper, tedavisi istediği sonuç veremeyince önceki gün İspanya'ya gitti. Savic'in İspanya'da eski doktoruna görüneceği belirtildi.





#Trabzonspor
#Stefan Savic
#Süper Lig

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