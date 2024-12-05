Bordo-mavililer, sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euroya 3 senelik sözleşme imzaladı. Savic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'in 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev yapabildi.