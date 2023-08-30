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Spor

Sultanlar yarı final için parkede

A Milli Kadın Voleybol Takımı. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşılaşacak. 6'da 6 ile yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları. saat 18.00'deki maçta Polonya'yı da yenip yarı finale çıkmak istiyor.

09:57 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki çeyrek final mücadelesinde son 4 takım arasına kalmak için Polonya ile karşı karşıya gelecek.


Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.


Finalin adı Brüksel

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken, Sırbistan'a kaybetti. 2. olarak çıkan, son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenen Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.


Çeyrek final maçları, Brüksel ve italya'nın Floransa şehrinde yapılacak. Brüksel, cuma günü oynanacak yarı final ve pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.


Çifte zafer hedefliyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Erkekler ve bayanlarda alacağımız çifte zaferle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı halkımız için daha anlamlı kılmak istiyoruz" dedi.






#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Çeyrek final
#Polonya
#Avrupa Voleybol Şampiyonası
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