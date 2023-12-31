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Spor

Ertelenen Süper Kupa ne zaman oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. Süper Kupa için en erken Ocak sonu ile Şubat başında fikstür uygun görünüyor. Uygun tarihlere haberimizin içerisinden göz atabilirsiniz.

16:07 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 16:12 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
En erken Ocak sonu ve Şubat başında fikstür uygun görünüyor.
En erken Ocak sonu ve Şubat başında fikstür uygun görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanması planlanan Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor.


Sezonun ikinci yarısıyla birlikte Ocak ayından itibaren takımları lig ve kupada yoğun bir fikstür bekliyor.


Süper Kupa ne zaman oynanacak?

Ocak sonu Şubat başı

Final müsabakası için en uygun zaman aralığı Ocak sonu ve Şubat ayının başı uygun görünüyor.


İhtimali yok

Süper Kupa'nın Şubat ve Mart aylarında Türkiye Kupası, Avrupa maçları ve milli ara nedeniyle oynanma ihtimali yok.

Avrupa'dan elenirse Nisan ayı

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'dan elendiği takdirde Nisan ayında hafta içi günleri boşa çıkacak. TFF, bu ay içerisindeki uygun bir günde Süper Kupa'yı oynatabilir.



En kötü ihtimal Mayıs ayı

Mayıs ayında ise iki takımın Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yollarına devam ederlerse ligin son maçının ardından bir sonraki hafta Süper Kupa'nın oynanması bekleniyor.


Neler yaşanmıştı?

Süper Kupa müsabakası öncesi Suudi yetkililerin 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtü'ne izin vermemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri aldıkları ortak karar neticesinde Süper Kupa'ya çıkmama kararı almış müsabaka ileri bir tarihe ertelenmişti.





#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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