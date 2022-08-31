Süper Lig maçlarının 21.45 problemi

Dünyada enerji sorunu baş göstermiş durumda. Hem küresel ısınmanın getirdiği problemler hem de Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaş, özellikle Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarruflarını zorunlu hale getirdi. Başta Almanya ve Fransa gibi ülkeler, klima kullanımından tasarruflu ampule geçişe kadar birçok konuyu gündemine alıyor. Hatta açıklamalar direkt resmi ağızlardan yapılıyor. Özellikle gece aydınlatmalarında kentlerin tarihi ve turistik yerlerine kadar tasarrufa gidiliyor. Tabi bu durumun sporu ve spor müsabakalarının oynandığı stadyum ve salonları etkilememesi mümkün değil. Avrupa ülkelerinin spor müsabakalarının saatleri konusunda yaptığı girişimlerden bahsetmeden önce, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu konudaki uygulamalarına ve yaklaşımına bir göz atalım.

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TFF’de, Haziran ayında yapılan seçimlerle yeni yönetim göreve başladı. Yeni başkan Mehmet Büyükekşi’nin futboldaki gereksiz harcamalar konusundaki yaklaşımı takdir toplasa da, bu durum maçların oynanma saatleri konusuna yansımadı. Ligin ilk maçından itibaren 21.45 maçları oynanmaya başladı. 5. hafta fikstürü çekilirken yine 21.45 maçlarını gördük. Yani durum, şu andaki görüntüsü ile Eylül ayını da yansıyor. Bu durum, sektörde birçok unsuru sıkıntıya sokarken, enerji harcaması yönünden de kulüplere ciddi mali yük getiriyor. Bütün Avrupa’nın spor müsabakalarının oynanma saatlerini gündüze çekme girişimleri varken TFF’nin bu konudaki yaklaşımı olumlu bulunmuyor.

Aileler nasıl gelsin! Nasıl eve dönsün!

Maçların saat 21.45’te oynanması hem enerji yönünden israfa neden olurken hem de güvenlik açısından risk teşkil ediyor. TFF, kadın ve çocukların maçlara gelmesi, ailelerin stadyumlara gelmeye teşvik edilmesi için çeşitli uygulamalar yapıyor. Bunlardan birisi de maç önü konserleri. Hal böyle iken, gece yarısına sarkan maç bitişleri, insanların evine dönerken hem ulaşım hem de güvenlik nedeniyle sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. Saat 21.45’de oynanan maçlar ertesi gün mesaisi olan taraftarlar için sıkıntı oluşturuyor. Bu konuda yayıncı kuruluşun çeşitli beklentileri olsa da, futbolun problemler görmezden gelinmemeli.

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Son yıllarda Türk futbolunun en büyük probleminin kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz olduğunu biliyoruz. Her sene katlanarak artan borç yükü, kulüpleri nefes alamaz hale getirmiş durumda. Bunun yanında yaşanan pandemi ve Avrupa’da yaşanan sportif başarısızlık futbol ekonomisini daha da kötü hale getirdi. Başta naklen yayın gelirleri olmak üzere, tribün, sponsorluk ve ürün satış rakamları da neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Bu durumda yapılması gereken şey, bir çok unsurda olduğu gibi enerjide de tasarrufa giderek, kulüpleri bu konuda rahatlatmak. TFF’nin bu konuda stadyumlara güneş enerjisi paneli kurmak gibi bir çalışması var ancak bu kısa vadeli değil, çok uzun vadeli bir çözüm önerisi. Avrupa’da bir çok ülke gündüz maçları uygulaması konusunda çalışmalara başlamışken, Türkiye’de de benzer uygulamanın devreye sokulması gerekiyor.

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Fransa ve Almanya'da gündüz maçı önerisi

Dünyanın yaşadığı enerji sıkıntısı ve küresel ısınma, ülkelerin birçok tedbir almasına neden olurken, Avrupa’da bu konuda en üst makamlardan ciddi girişimler var. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, “Enerji tasarrufu için spor müsabakaları hava karardıktan sonra oynanmayabilir. Bu önümüzdeki bir seçenek, bu kış bunu uygulayabiliriz” açıklamasını yaptı. Almanya Futbol Ligi (DFL) yönetimi de maç saatleri ve karşılaşmalar sırasındaki aydınlatmalar konusunda çalışma yapıyor. Bu konuda yayıncı kuruluş ile ciddi müzakereler yönetilirken, kulüpler de kendi önlemlerini almaya başladı. Werder Bremen, stadyumdaki klimaları, buzdolaplarını, maç günleri dışında kapatıyor. Sistemlerdeki ısıtma ve soğutma ayarları da düşürülüyor.



