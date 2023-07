Süper Lig ve TFF 1.Lig’in isim sponsoru Trendyol oldu.

Türk futbolunun marka değerini büyütmeyi amaçladıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini ve itibarını artırmak, ekonomik sıkıntılar çeken kulüplerimize yeni gelir kaynağı oluşturmak için en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. Bunların ilkini bugün hayata geçirmiş olacağız. Süper Lig şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Trendyol'un vereceği destekle heyecan ve kalitenin daha artacağına ve dünyada konumunu daha yükselteceğine inanıyorum. Sponsorlukları her zaman iş ortaklığı olarak görüyoruz."