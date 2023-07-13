Süper Lig ve TFF 1.Lig’in isim sponsoru Trendyol oldu.

“Bugün Türk futboluna desteğimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Süper Lig’imizin 2023- 2024 sezonunda yoluna Trendyol Süper Lig olarak devam edecek olması bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bu yalnızca bizim değil, Türkiye’nin dört bir köşesindeki 300 bin satıcımız, 500’e yakın üreticimiz ve 30 milyonu aşkın müşterimizin de sponsorluğudur. Süper Lig’imiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa’nın da en güçlü 6. ligi arasında. Biz de Trendyol olarak Avrupa’nın en büyük 5 e-ticaret şirketinden biriyiz. Hedeflerimiz başkanımızınki ile örtüşüyor. Bizim de amacımız inşallah Avrupa’da en büyük e-ticaret şirketi olmak. Sizinle beraber Türkiye Futbol Fedarasyonunu ve Türkiye liginde de inşallah Avrupa daha büyük bir sıralamalara getirmek. Futbolumuzun ve Süper Lig’in marka değerini daha da yükselterek, kulüplerimizin ve ligimizin çok daha üst sıralara yükselmesini destekleyeceğiz. TFF ile imzaladığımız bu anlaşmanın 15 ilimizde 19 takımın mücadele edeceği 1. Lig’i de kapsaması bizleri ayrıca mutlu ediyor. 1. Lig’e sağlayacağımız destekle, özellikle Anadolu’daki kulüplerimiz için önemli bir katkı sağlayacağız. Ülkemizin 81 ilindeki satıcılarımızla, operasyonlarımızla Anadolu’daki klüplerimizin de bu sezonda daha da güçlenerek yollarına devam etmeleri için sinerji olanakları yaratacağız. Bu iş birliğimizi aynı zamanda, ülkemizden yeni dünya yıldızları çıkartma vizyonuna sunacağı katkı anlamında çok önemsiyorum. Böylece, futbolun geleceğine, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacağız. Aslında bu birliktelik, Trendyol’un da hikayesiyle örtüşüyor. Biz bundan 13 yıl önce bu topraklarda doğduk. Bu ülkenin değerleri ile bugün dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri haline geldik. Trendyol olarak Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz; ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz“