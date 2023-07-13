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Spor

Süper Lig ve TFF 1.Lig’in isim sponsoru Trendyol oldu

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 2023-2024 sezonu Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru oldu. Spora ve sporculara verdiği desteklere ara vermeden devam eden Trendyol, yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek 20 takım için önemli bir destek sağlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu ile Trendyol arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının bedeli 700 milyon TL.

11:07 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig ve TFF 1.Lig’in isim sponsoru Trendyol oldu.

Süper Lig ve TFF 1.Lig’in isim sponsoru Trendyol oldu.

Anlaşmanın imza töreninde açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi
, "Tarihi bir iş birliği anlaşmasını duyuruyoruz. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından Trendyol, hem Süper Lig'in hem de 1. Lig'in isim sponsoru oldu. İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Türk futboluna güç verdiler"
ifadelerini kullandı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, imza töreninde yaptığı konuşmada “Bugün Türk futboluna desteğimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Süper Lig’imizin 2023- 2024 sezonunda yoluna Trendyol Süper Lig olarak devam edecek olması bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bu yalnızca bizim değil, Türkiye’nin dört bir köşesindeki 300 bin satıcımız, 500’e yakın üreticimiz ve 30 milyonu aşkın müşterimizin de sponsorluğudur” dedi.



Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 2023- 2024 sezonunda Süper Lig’in isim sponsoru oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan anlaşmayla birlikte 2023-2024 sezonunda süper lig, “Trendyol Süper Lig” adıyla oynanacak. Aynı zamanda, 1. Lig de gelecek sezon
“Trendyol 1. Lig”
adıyla gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu ile Trendyol arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının bedeli 700 milyon TL.

Yaşanan deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan takımların da mücadeleye devam edeceği Süper Lig’de yeni sezonunda 20 takım yer alacak. Trendyol, Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele edecek kulüplere önemli bir katkı sağlarken, Türk kulüplerin Avrupa yolculuklarına da destek vermiş olacak.



‘Tarihi bir anlaşma’

Anlaşmanın imza töreninde açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,
"Tarihi bir iş birliği anlaşmasını duyuruyoruz. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından Trendyol, hem Süper Lig'in hem de 1. Lig'in isim sponsoru oldu. İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Türk futboluna güç verdiler"
ifadelerini kullandı.

Trendyol’un desteği ile Türk futbolunun konumu yükselecek

Türk futbolunun marka değerini büyütmeyi amaçladıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini ve itibarını artırmak, ekonomik sıkıntılar çeken kulüplerimize yeni gelir kaynağı oluşturmak için en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. Bunların ilkini bugün hayata geçirmiş olacağız. Süper Lig şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Trendyol'un vereceği destekle heyecan ve kalitenin daha artacağına ve dünyada konumunu daha yükselteceğine inanıyorum. Sponsorlukları her zaman iş ortaklığı olarak görüyoruz."


Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin

“Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz: Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz”

İmza töreninde konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin,
“Bugün Türk futboluna desteğimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Süper Lig’imizin 2023- 2024 sezonunda yoluna Trendyol Süper Lig olarak devam edecek olması bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bu yalnızca bizim değil, Türkiye’nin dört bir köşesindeki 300 bin satıcımız, 500’e yakın üreticimiz ve 30 milyonu aşkın müşterimizin de sponsorluğudur. Süper Lig’imiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa’nın da en güçlü 6. ligi arasında. Biz de Trendyol olarak Avrupa’nın en büyük 5 e-ticaret şirketinden biriyiz. Hedeflerimiz başkanımızınki ile örtüşüyor. Bizim de amacımız inşallah Avrupa’da en büyük e-ticaret şirketi olmak. Sizinle beraber Türkiye Futbol Fedarasyonunu ve Türkiye liginde de inşallah Avrupa daha büyük bir sıralamalara getirmek. Futbolumuzun ve Süper Lig’in marka değerini daha da yükselterek, kulüplerimizin ve ligimizin çok daha üst sıralara yükselmesini destekleyeceğiz. TFF ile imzaladığımız bu anlaşmanın 15 ilimizde 19 takımın mücadele edeceği 1. Lig’i de kapsaması bizleri ayrıca mutlu ediyor. 1. Lig’e sağlayacağımız destekle, özellikle Anadolu’daki kulüplerimiz için önemli bir katkı sağlayacağız. Ülkemizin 81 ilindeki satıcılarımızla, operasyonlarımızla Anadolu’daki klüplerimizin de bu sezonda daha da güçlenerek yollarına devam etmeleri için sinerji olanakları yaratacağız. Bu iş birliğimizi aynı zamanda, ülkemizden yeni dünya yıldızları çıkartma vizyonuna sunacağı katkı anlamında çok önemsiyorum. Böylece, futbolun geleceğine, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacağız. Aslında bu birliktelik, Trendyol’un da hikayesiyle örtüşüyor. Biz bundan 13 yıl önce bu topraklarda doğduk. Bu ülkenin değerleri ile bugün dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri haline geldik. Trendyol olarak Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz; ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz“
dedi.


Trendyol Yemek Gaziantep Futbol Kulübü’nü de destekleyecek

Spora ve sporculara farklı alanlarda destek olmaktan gurur duyduklarını belirten Çetin,
“2021 yılından bu yana Futbol Milli Takımları’nın sponsoruyuz. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve Milli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstleniyoruz. 2021 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsoru olmuştuk. Bu kapsamda, Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden sporcularımızın bu önemli yolculuklarında yanlarında olduk. Geçen yıl da Voleybol Milli Takımları’mızın ana sponsorluğunu üstlendik. Ayrıca hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depremleri sonrasında, Sayın Büyükekşi’nin buradaki girişimleri sporun birleştirici gücünü göstermesi bakımından çok önemliydi. Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’nin de girişimleri ile afet bölgesinin yeniden imarı için gerçekleştirilen Omuz Omuza kampanyasına da Trendyol olarak biz de destek verdik. Ayrıca ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor’un sahalara geri dönmesi için yanlarında olduğumuzu da yakın zamanda yine bu salonda duyurmuştuk. Atakaş Hatayspor’umuzun göğsünde yer almaktan ve bu değerli takımı desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı desteği Trendyol Yemek olarak UNESCO Gastronomi şehri olan Gaziantep Futbol Kulübü’müze de vereceğiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz”
dedi.

‘Trendyol’un bu desteği çok önemli’

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma, Türk futbolunun ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını belirterek,
“Trendyol’un harika sayılabilecek bu desteği Türkiye Süper Lig Kulüpleri adına çok önemli ve çok değerlidir. Bundan dolayı gerçekten çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Sporcuya ve spora destek vermek çok kolay bir şey değildir. Gerçekten Türk futbolu ailesi, bu zor dönemden geçerken Trendyol’un verdiği bu desteği hiçbir şekilde unutmayacaktır. Bu arada göreve geldiği günden beri özellikle futbol ekonomisine destek vermek için olağanüstü çaba sarf eden Sayın Başkanımız ve Türkiye Futbol Federasyonu Yetkililerine de bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki Türk Futbolu bu ekonomik problemler sarmalından bu değerli çalışmalar sayesinde kurtulacaktır”
ifadelerini kullandı.

Trendyol’un bize açtığı yolu futbolun yeni yolu olarak görüyorum’

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya da; bu anlaşmanın gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bunun için Federasyon’a ve Trendyol’a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Trendyol’un bize açtığı yolu, futbolun yeni yolu olarak kabul ediyorum. Bugünü milat kabul edip, bu anlaşmayı imzalamaktan gurur ve onur duyuyoruz.” dedi.

#Trendyol
#Süper Lig
#TFF
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