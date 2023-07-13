Süper Lig ve TFF 1.Lig’in isim sponsoru Trendyol oldu.
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, imza töreninde yaptığı konuşmada “Bugün Türk futboluna desteğimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Süper Lig’imizin 2023- 2024 sezonunda yoluna Trendyol Süper Lig olarak devam edecek olması bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Bu yalnızca bizim değil, Türkiye’nin dört bir köşesindeki 300 bin satıcımız, 500’e yakın üreticimiz ve 30 milyonu aşkın müşterimizin de sponsorluğudur” dedi.
Yaşanan deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan takımların da mücadeleye devam edeceği Süper Lig’de yeni sezonunda 20 takım yer alacak. Trendyol, Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele edecek kulüplere önemli bir katkı sağlarken, Türk kulüplerin Avrupa yolculuklarına da destek vermiş olacak.
‘Tarihi bir anlaşma’
Trendyol’un desteği ile Türk futbolunun konumu yükselecek
Türk futbolunun marka değerini büyütmeyi amaçladıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini ve itibarını artırmak, ekonomik sıkıntılar çeken kulüplerimize yeni gelir kaynağı oluşturmak için en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. Bunların ilkini bugün hayata geçirmiş olacağız. Süper Lig şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Trendyol'un vereceği destekle heyecan ve kalitenin daha artacağına ve dünyada konumunu daha yükselteceğine inanıyorum. Sponsorlukları her zaman iş ortaklığı olarak görüyoruz."
“Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz: Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz”
Trendyol Yemek Gaziantep Futbol Kulübü’nü de destekleyecek
‘Trendyol’un bu desteği çok önemli’
Trendyol’un bize açtığı yolu futbolun yeni yolu olarak görüyorum’
1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya da; bu anlaşmanın gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bunun için Federasyon’a ve Trendyol’a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Trendyol’un bize açtığı yolu, futbolun yeni yolu olarak kabul ediyorum. Bugünü milat kabul edip, bu anlaşmayı imzalamaktan gurur ve onur duyuyoruz.” dedi.