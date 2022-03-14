Spor Süper Lig Yayın İhalesi için imzalar atıldı Gözler TFFde
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Süper Lig Yayın İhalesi için imzalar atıldı: Gözler TFF'de

Saran Group, yayın ihalesindeki Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 sözleşmelerini 11 Mart 2022 Cuma günü imzaladığını ve teminatlarıyla birlikte TFF'ye teslim ettiklerini açıkladı. Aynı zamanda TRT'de Paket 1-D ve Paket 1-F için imzaları attıklarını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da sözleşmeleri imzalaması durumunda Süper Lig'in yeni yayıncı Saran Grup, TFF 1. Lig'in yayıncısı ise yine TRT olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig ve TFF 1. Lig’in üç sezonunu kapsayan yeni yayın ihalesinde Saran Group ve TRT imzaları attı. Saran Grup 5 paket, TRT ise 2 paket için teminat mektuplarını vererek imzaları attıklarını açıkladı.

Saran Grup'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri’nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00’ye kadar süre tanınmıştır.

Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF’ye teslim etmiş bulunuyoruz.

İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız. Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz."

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:

TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettik.

  • Paket içeriğinde neler var?
  • Paket 1B: 60 Süper Lig maçı, 4 hafta sonu derbisi
  • Paket 1C: 36 Süper Lig maçı, 4 hafta içi derbisi

  • Paket 1D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları.

  • Paket 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özetleri

  • Paket 1F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.

  • Paket 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında yayını
  • Paket 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının internet TV ve GSM operatörlerinde yayını

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