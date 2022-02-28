Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı yine belli olmadı: 1 hafta süre verildi

TFF, yayın ihalesindeki belirsizlik ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamaya göre tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif veren Digitürk'e ret çıktı. Bu sezon Süper Lig yayın hakları için 2.7 milyar TL ödeme yapan Digitürk'ün 5 yıllık yayın hakkı teklifi ise 2.1 milyar TL idi.

TFF, yayın ihalesiyle ilgili kabul edilen teklifleri tek tek açıklarken verilen sürede imzaların atılamaması halinde, en yüksek ikinci ya da üçüncü teklifi veren firmaların paketleri satın alabileceği vurgulandı. 9 farklı paket için 7 Mart 17.00’ye kadar süre verildi.

TFF'nin yayın ihalesi ile ilgili yaptığı detaylı açıklama. pic.twitter.com/u0F7uaAZve REKLAM February 28, 2022