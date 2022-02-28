Spor Süper Lig ve 1 Ligin yayıncısı yine belli olmadı 1 hafta süre verildi
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Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı yine belli olmadı: 1 hafta süre verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yayın İhale Komisyonu'nun, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devri için açılan ihalede nihai karar çıkmadı. Federasyon, yayın ihalesindeki mevcut paketlere yapılan tekliflerin kabul edilmediğini ve tekliflerin sonuçlandırılması için ek bir hafta süre verildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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TFF, yayın ihalesindeki belirsizlik ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamaya göre tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif veren Digitürk'e ret çıktı. Bu sezon Süper Lig yayın hakları için 2.7 milyar TL ödeme yapan Digitürk'ün 5 yıllık yayın hakkı teklifi ise 2.1 milyar TL idi.

TFF, yayın ihalesiyle ilgili kabul edilen teklifleri tek tek açıklarken verilen sürede imzaların atılamaması halinde, en yüksek ikinci ya da üçüncü teklifi veren firmaların paketleri satın alabileceği vurgulandı. 9 farklı paket için 7 Mart 17.00’ye kadar süre verildi.

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