Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihleri değiştirildi

Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihleri değiştirildi

17:2121/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihlerini değiştirdiğini açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı’nın mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçları öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirdi.

Federasyon ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig müsabakalarının da ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.





#TFF
#Süper Lig
#Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurası listesi: 500 bin sosyal konut çekilişine girecekler ve reddedilenler açıklandı mı, kuraya katılacaklar nereden öğrenilir?