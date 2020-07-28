SÜPER LİG

Süper Lig'de hiç kart görmeyen futbolcu Alin Tosca

Süper Lig'in en centilmen futbolcusu oldu: Hiç kart görmedi

Gaziantep Futbol Kulübü'ne sezon başında transfer olan Rumen savunmacı Alin Tosca, ligdeki 34 maçın tamamında 90 dakika görev aldı. 27 yaşındaki oyuncu sezonu kart görmeden tamamladı.

Haber Merkezi AA
Tosca'nın Antek ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tosca'nın Antek ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de adından söz ettirmek için yola çıkan Gaziantep FK, bu kapsamda sezon başında en son Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu Tosca ile sezon başında anlaştı.

Gaziantep ekibinin ilk dış transferlerinden birisi olan tecrübeli savunmacı, bu sezon takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu. Sezon başından bu yana 34 lig maçında da ilk 11'de görev alan Alin Tosca, 3 bin 60 dakika görev aldı. Tüm maçların son düdüğüne kadar formasını sırtından çıkarmayan Tosca, bu anlamda takımının en değişmez ismi olarak dikkati çekti.

Bedelsiz transfer edilen Tosca'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Bedelsiz transfer edilen Tosca'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Sezonu kart görmeden tamamladı

Bu sezon gol veya asist konusunda suskun kalsa da özellikle savunmada önemli işlere imza atan Tosca, aynı zamanda takımın en centilmen ismi de olmayı başardı.

Kırmızı-siyahlı oyuncuların bu sezon boyunca 80 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördüğü takımda tüm maçlarda görev almasına rağmen Tosca hiç kart görmedi.

Alin Tosca, Aytemiz Alanyaspor'lu Bakasetas, BtcTurk Yeni Malatyasporlu Farnolle, Çaykur Rizesporlu Melnjak, Sivassporlu Appindangoye ve Trabzonsporlu Sörloth ile ligdeki 34 maçın tamamında görev aldı.

Söz konusu maçların tamamında toplam 3 bin 60 dakika süre alan oyuncular ise Tosca, Appindangoye ve Farnolle oldu.

Ligin değişmez isimlerinin kart istatistiklerine bakıldığında ise Gaziantep FK'li Tosca yine ön plana çıktı. Bekasetas'ın 4 sarı, Farnolle'nin 2 sarı, Melnjak'ın 3 sarı, Appindangoye'nin 3 sarı, Sörloth'un ise 2 sarı ve 1 kırmızı kart gördüğü ligde Rumen savunmacı Tosca ise hiç kart görmedi.

Tosca'ya İspanya'dan transfer teklifi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sezon içerisinde verdiği röportajda, Alin Tosca'dan memnuniyetini dile getirmişti.

Tosca'yı "Benim getirdiğim bir oyuncu ve çok yetenekli" diye nitelendiren Sumudica, "Kendisi daha önceden beri tanıdığım bir oyuncu. Buraya bonservissiz geldi. Kendisinin buraya gelmesi için çok görüşme yapmıştık. Nitekim başardık da... İyi bir sezon geçiriyor. Tosca'ya İspanya'dan 1,5 milyon euroluk bir teklif var" ifadelerini kullanmıştı.


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