Süper Lig'de ilk yarıda en çok ofsayta kalan isim belli oldu

Süper Lig'de ilk yarının dikkat çeken istatistikleri belli oldu. Futbolseverlerin sorularını cevaplayan OPTA,

Süper Lig'de ilk yarıda en çok ofsaytta kalan oyuncu, cezası dışından en çok gol atan takım, en isabetli pas atan kaleci gibi soruların cevaplarını verdi.

İşte Süper Lig'in ilk yarısından dikkat çeken veriler;

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan oyuncu Bafetimbi Gomis (30).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan oyuncu Bafetimbi Gomis (30). - Bu sezon ligde en az isabetli pas yapan takım Gençlerbirliği (3674 - maç başına 216).

Bu sezon ligde en az isabetli pas yapan takım Gençlerbirliği (3674 - maç başına 216). - Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Kasımpaşa (8).

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Kasımpaşa (8). - Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci Beto (3).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci Beto (3). - Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas atan kaleci: Volkan Babacan 378.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas atan kaleci: Volkan Babacan 378. -Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas atan isim Fernando (1004).