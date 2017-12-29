SÜPER LİG

Süper Lig'de ilk yarıda en çok ofsayta kalan isim belli oldu

Süper Lig'in ilk yarısını analiz eden OPTA, futbolseverlerin sorularına sosyal medya hesabından cevap verdi. Buna göre Süper Lig'de ilk yarıda en çok ofsaytta kalan oyuncu, cezası dışından en çok gol atan takım, en isabetli pas atan kaleci gibi sorular cevap buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de ilk yarıda en çok ofsayta kalan oyuncu belli oldu.

Süper Lig'de ilk yarıda en çok ofsayta kalan oyuncu belli oldu.

Süper Lig'de ilk yarının dikkat çeken istatistikleri belli oldu. Futbolseverlerin sorularını cevaplayan OPTA,

Süper Lig'de ilk yarıda en çok ofsaytta kalan oyuncu, cezası dışından en çok gol atan takım, en isabetli pas atan kaleci gibi soruların cevaplarını verdi.

İşte Süper Lig'in ilk yarısından dikkat çeken veriler;

  • -Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan oyuncu Bafetimbi Gomis (30).
  • -Bu sezon ligde en az isabetli pas yapan takım Gençlerbirliği (3674 - maç başına 216).
  • -Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Kasımpaşa (8).
  • -Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci Beto (3).
  • -Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas atan kaleci: Volkan Babacan 378.
  • -Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas atan isim Fernando (1004).


Süper Lig'in ilk yarısında kırmızı kart görmeyen tek takım
Süper Lig'in ilk yarısında kırmızı kart görmeyen tek takım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı, 5 kırmızı kartla Beşiktaş olurken, tek kırmızı kart görmeyen ekip ise ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir oldu.En çok gol atan ve yiyen takımEn çekişmeli ilk yarı 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda, son yılların en çekişmeli ilk yarısı geride kaldı. Ligin ilk yarısını 36 puanla Başakşehir lider olarak tamamladı. 37 golle Galatasaray ilk yarının en golcü takımı olurken, kalesinde 16 gol gören Beşiktaş ligin en az gol yiyen takımı oldu. Kalesinde 34 gol gören Osmanlıspor, ilk yarının en çok gol yiyen takımı oldu. Sezonun ilk yarısında konuk olduğu takımlara en fazla gol alan takım ise Aytemiz Alanyaspor oldu. Deplasmanda rakip fileleri 17 kez havalandıran Alanyaspor, bu alanda en çok gole sahip olan takım ünvanına sahip oldu.Ligin en çok isabetli orta yapan futbolcusu 59 isabetli ortayla Ricardo Quaresma olurken, Serkan Kırıntılı 69 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.En çok penaltıyı Ali Palabıyık çaldıHakem performansları incelendiğinde, ligin ilk yarısında en çok penaltı çalan hakemin 12 maçta 8 kez beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık olduğu belirlendi. Sezonun ilk yarısında kartına en çok başvuran hakem, yönettiği 12 maçta 59 sarı 2 kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus oldu.En çok penaltı kullanan takımSüper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında hakemler 61 kez beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltı atışlarından 9'u kaçarken, 52'si golle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında tüm takımlar lehine penaltı kararı çıkarken, beyaz noktaya en fazla Göztepeli futbolcular geldi. Devreyi 30 puanla 6. sırada tamamlayan Ege temsilcisi lehine 7 kez penaltı düdüğü çalındı. Yeni Şafak Spor Servisi, ilk yarının 11&#39;ini belirledi... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 25, 2017 at 5:25öö PST)


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