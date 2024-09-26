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Süper Lig'e efsane başkanın ismi verildi

Süper Lig'e efsane başkanın ismi verildi

17:4026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'in yeni logosu
Süper Lig'in yeni logosu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'de sezonun kalan bölümünün "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Trendyol Süper Lig'e, '2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu' ismi verildi.


TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.






#TFF
#Şamil Ekinci
#Süper Lig

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