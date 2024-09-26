Süper Lig'e efsane başkanın ismi verildi

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.