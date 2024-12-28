Süper Lig'e hoca dayanmıyor

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 10 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Adana Demirspor ile Hatayspor 2 kez teknik direktör değiştirirken, 9 takım ise sezona başladığı teknik adamlarla yola devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 19 takımın mücadele ettiği 17 haftalık ilk bölümünde 12 teknik direktör değişikliği yaşandı. Beşiktaş, Trabzonspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Kayserispor, Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Alanyaspor teknik direktörlerini değiştirdi. Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana Demirspor, ardından Serkan Damla ile 37 gün yoluna devam etti. Adana ekibinde Kasım sonunda ise Mustafa Dalcı teknik direktörlüğe getirildi. Hatayspor iki kez teknik direktör değişimine giden kulüplerden oldu. Sezona Özhan Pulat ile başlayan Hatay ekibi, ardından deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile anlaştı. Hatayspor, 17. haftanın ardından da Çalımbay ile de yollarını ayırdı.
DEĞİŞİM TRABZON’DA BAŞLADI
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda teknik direktör değişikliğine ilk giden kulüp Trabzonspor oldu. Avrupa kupalarına erken veda eden, sezona da Sivasspor beraberliği ile giren bordomavili takım, 31 Ağustos'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Yerine ise deneyimli teknik adam Şenol Güneş getirildi
9 TAKIM AYNI İSİMLERLE DEVAM
Ligde mücadele eden 9 takım ise başladıkları teknik adamlarla sezonda yollarına devam ediyor. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Göztepe, Eyüpspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da 17 haftalık ilk bölümde teknik direktör değişimi yaşanmadı.