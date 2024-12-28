Süper Lig'e hoca dayanmıyor

Trendyol Süper Lig'de 19 takımın mücadele ettiği 17 haftalık ilk bölümünde 12 teknik direktör değişikliği yaşandı. Beşiktaş, Trabzonspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Kayserispor, Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Alanyaspor teknik direktörlerini değiştirdi. Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana Demirspor, ardından Serkan Damla ile 37 gün yoluna devam etti. Adana ekibinde Kasım sonunda ise Mustafa Dalcı teknik direktörlüğe getirildi. Hatayspor iki kez teknik direktör değişimine giden kulüplerden oldu. Sezona Özhan Pulat ile başlayan Hatay ekibi, ardından deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile anlaştı. Hatayspor, 17. haftanın ardından da Çalımbay ile de yollarını ayırdı.