Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Süper Lige Türk teknik adam damgası
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'e Türk teknik adam damgası

Trabzonspor, Süper Lig’de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde matematiksel olarak şampiyonluğa çok yaklaşırken, Türk futbolunda yerli teknik adamların başarılarına bir yenisi daha eklenecek. Süper Lig’de son 14 sezon Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar şampiyon oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lige Türk teknik adam damgası
Abdullah Avcı kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayacak.

Trabzonspor’un bu sezon mutlu sona uzanmasıyla ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.

Süper Lig’de son 14 sezon Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyon oldu. Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006- 07 sezonunda Fenerbahçe’nin başında Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra Süper Lig’deki tüm şampiyonlukları Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar elde etti.

Ligde 2007-08 sezonunda Karl- Heinz Feldkamp’tan devraldığı Galatasaray’ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler’le başlayan seride, 2008- 09 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009- 10 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-11’de Aykut Kocaman’lı Fenerbahçe, 2011-12 ile 2012-13’te Fatih Terim yönetimindeki G.Saray, 2013-14’te Ersun Yanal’la F.Bahçe, 2014- 15’te Hamza Hamzaoğlu idaresindeki G.Saray, 2015-16 ve 2016-17’de Şenol Güneş’le Beşiktaş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında yine Terim’le G.Saray, 2019-20’de Okan Buruk’la Başakşehir, geçen sezon da Sergen Yalçın’la Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.

Fırtına ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın
SPOR
Fırtına ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın


Üçüncü DünyaSavaşına yol açabilir

Üçüncü Dünya
Savaşı'na yol açabilir

​Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor.
Emeklinin beklediği müjde

Emeklinin beklediği müjde

​Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi.
Pegasus çalışanları Kadir Gecesi İslam inancıyla alay etti: İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar

Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bombalı saldırı hazırlığındaydılar.
11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

​CHP'li eski vekilden Kaset Kumpas davası yorumu.

​PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan İBB personeli Şafak Duran gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.