Süper Lig'e Türk teknik adam damgası

Trabzonspor’un bu sezon mutlu sona uzanmasıyla ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.

Süper Lig’de son 14 sezon Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyon oldu. Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006- 07 sezonunda Fenerbahçe’nin başında Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra Süper Lig’deki tüm şampiyonlukları Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar elde etti.

Ligde 2007-08 sezonunda Karl- Heinz Feldkamp’tan devraldığı Galatasaray’ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler’le başlayan seride, 2008- 09 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009- 10 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-11’de Aykut Kocaman’lı Fenerbahçe, 2011-12 ile 2012-13’te Fatih Terim yönetimindeki G.Saray, 2013-14’te Ersun Yanal’la F.Bahçe, 2014- 15’te Hamza Hamzaoğlu idaresindeki G.Saray, 2015-16 ve 2016-17’de Şenol Güneş’le Beşiktaş, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında yine Terim’le G.Saray, 2019-20’de Okan Buruk’la Başakşehir, geçen sezon da Sergen Yalçın’la Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.

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SPOR Fırtına ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın



