Süper Lig'e 'yabancı' damgası

Süper Lig'de bu sezon iki farklı takımda oynayan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 626 isim görev yaptı. Ligde 10'u yabancı 27 futbolcu, iki takımda birden forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 447 bin 277 (yüzde 59,6) dakika mücadele ederken, yerli oyuncular 302 bin 677 (yüzde 40,4) dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de geçen sezon yabancıların oynama yüzdesi 64,1, yerlilerin ise 35,9 olmuştu.

Sadece Göztepe'de yerliler daha çok sahada kaldı

Süper Lig'de bu sezon sadece Göztepe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Sezonu 19. sırada bitirerek küme düşen sarı-kırmızılı takım, ligde 18 yerli ve 15 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

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Göztepe'de yerli futbolcular 21 bin 145 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 16 bin 270 dakika görev yaptı.

Ligde geçen sezon da sadece Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan daha fazla sahada kalmıştı.

Yabancılar en fazla Konyaspor'da süre aldı

İttifak Holding Konyaspor, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Konya ekibi, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.

Yeşil-beyazlı takımda sezon boyunca 14 yabancı ve 12 yerli futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 935 dakika, yerliler ise 11 bin 655 dakika sahada kaldı.

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En fazla yabancı oynatan Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sezon boyunca 19 yabancı futbolcu forma şansı buldu.

Küme düşen Yeni Malatyaspor ise 25 kişiyle ligde bu sezon en fazla Türk oyuncu oynatan takım olarak kayıtlara geçti.

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Gollere de yabancı damgası

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Kendi kalelerine dahil ligde atılan 1067 golün 777'sinde (yüzde 72,8) yabancı, 290'ında (yüzde 27,2) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

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Ligdeki tüm takımlarda yabancılar, yerlilerden daha fazla gol attı.

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