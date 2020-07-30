PTT 1.LİG

Süper Lig'in 21. takımı Fatih Karagümrük oldu

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlanırken uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Adana ekibini 6-5 mağlup eden Fatih Karagümrük Süper Lig’e çıkan taraf oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF 1. Lig Play-Off Finali

TFF 1. Lig Play-Off Finali

Fotoğraf: Emin Sansar

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’u 6-5 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

7. dakikada Erkan Zengin’in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Ramazan Civelek’in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur’un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Sinan Kurt’un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Ndao’nun yerden ortasında Emeghara’nın vuruşu auta gitti.

69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Pa Dibba’nın vuruşunda top kaleci Aykut Özer’in solundan filelerle buluştu. 1-1

84. dakikada ceza sahası içerisindede topu önünde bulan Traore’nin sert şutunu kaleci Aykut Özer zorlukla kornere çeldi.

88. dakikada Erkan Zengin’in ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleciden oyun alanına geri döndü.

94. dakikada Ndao’nun yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Engin Baydemir’in vuruşunda Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt topu kornere çeldi.

103. dakikada Pa Dibba’nın ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla buluşan Aosman’ın vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.

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