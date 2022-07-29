Süper Lig'in ilk iki hafta programı güncellendi

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Karadeniz gazı için hummalı çalışma: 23 günde 40 km boru döşedi

Karadeniz’de keşfedilen gazı 2023 yılında evlere ulaştırmak için hummalı bir çalışma sürüyor. Gazın kara ile buluşacağı Filyos Limanı’nda boru işlemleri tamamlanmıştı. “Castoro 10” gemisi denizin sığ kesimlerine boru yerleştiriyor. 23 gün önce göreve başlayan “Castorone” gemisi ise derin denize kısa sürede 40 kilometrelik boru döşedi.