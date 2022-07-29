Spor Süper Ligin ilk iki hafta programı güncellendi
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Süper Lig'in ilk iki hafta programı güncellendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 1. ve 2. hafta programlarında değişiklik yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin ilk iki hafta programı güncellendi
TFF, Süper Lig'in ilk iki hafta programını güncelledi

Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü 21.45'te oynanması planlanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı, 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'e alındı.

Lig, 5 Ağustos Cuma günü 21.00'de oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

Öte yandan ilk açıklamada nerede oynanacağı belirsiz olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Ayrıca 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacağı duyurulan Galatasaray - Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi gününe saat 21.45’e alındığı açıklandı.

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