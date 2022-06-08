Spor Sürpriz transfer gelişmesi Gareth Bale milli yıldızların yanına gidebilir
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Sürpriz transfer gelişmesi: Gareth Bale milli yıldızların yanına gidebilir

Real Madrid'e veda eden yıldız futbolcu Gareth Bale'in menajeri aracılığıyla Getafe'ye önerildiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Sürpriz transfer gelişmesi: Gareth Bale milli yıldızların yanına gidebilir
Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.

Real Madrid ile yollarını ayıran Galli futbolcu Gareth Bale'in Getafe'ye gidebileceği belirtildi.

Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, Bale'in menajerinin kendileriyle temasa geçtiğini, bu futbolcunun olası transferi için kulüp yönetiminin ve teknik heyetin bilgisinin istendiğini açıkladı.

Getafe'de Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu forma giyiyor.

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