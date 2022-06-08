Sürpriz transfer gelişmesi: Gareth Bale milli yıldızların yanına gidebilir

Real Madrid ile yollarını ayıran Galli futbolcu Gareth Bale'in Getafe'ye gidebileceği belirtildi.
Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, Bale'in menajerinin kendileriyle temasa geçtiğini, bu futbolcunun olası transferi için kulüp yönetiminin ve teknik heyetin bilgisinin istendiğini açıkladı.
Getafe'de Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu forma giyiyor.
Gareth Bale, Wolfsberg savunmasını rencide ediyor.🔥pic.twitter.com/qr40XWw1j5
Gareth Bale, Wolfsberg savunmasını rencide ediyor.🔥pic.twitter.com/qr40XWw1j5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 25, 2021