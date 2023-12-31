Sezon başında takımına birçok yıldızı alan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad'da taraftarların Fransız yıldıza yönelik tepkiler büyüdüğü, Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapatarak şehri terk ettiği belirtildi.
36 yaşındaki Fransız yıldızın Perşembe ve cuma günü antrenmanlara da çıkmadığı ve Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.
Karim Benzama, Al Ittihad'da bu sezon 20 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansla oynadı.