Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad'da taraftarların Fransız yıldıza yönelik tepkiler büyüdüğü, Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapatarak şehri terk ettiği belirtildi.