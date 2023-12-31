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Spor

Suudi Arabistan'da bir kriz daha: Yıldız oyuncu şehri terk etti

Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad forması giyen Fransız yıldız Karim Benzema, gösterdiği performansla taraftarlardan tepki almaya devam ediyor. Yıldız isim büyüyen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

09:19 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 09:43 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Karim Benzema sezon başında Al Ittıhad'a transfer olmuştu.
Karim Benzema sezon başında Al Ittıhad'a transfer olmuştu.

Sezon başında takımına birçok yıldızı alan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor.


Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad'da taraftarların Fransız yıldıza yönelik tepkiler büyüdüğü, Benzema'nın da 76 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapatarak şehri terk ettiği belirtildi.


36 yaşındaki Fransız yıldızın Perşembe ve cuma günü antrenmanlara da çıkmadığı ve Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.


Karim Benzama, Al Ittihad'da bu sezon 20 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansla oynadı.





#Karim Benzema
#Al İttihad
#Suudi Arabistan
2 gün önce
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