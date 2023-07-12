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Spor

Szymanski Fenerbahçe için İstanbul'da

Sarı-lacivertli kulüp prensipte anlaşmaya vardığı Polonyalı oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe, Szymanski ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varırken, kulübü Dinamo Moskova ile yapılan bonservis görüşmelerinde son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacak.

09:17 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro

Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro

Fenerbahçe Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski'yi İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertliler Szymanski ile sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varırken, kulübü Dinamo Moskova ile yapılan bonservis görüşmelerinde son pürüzlerin giderilmesiyle Polonyalı oyuncuya imza attırmak istiyor.


Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, ödeme planı ve bonuslar konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertliler, son pürüzleri de giderdikten sonra Szymanski transferini de açıklaması bekleniyor.


Teknik direktör ismail Kartal da Szymanski ile bir görüşme yaptı ve Polonyalı orta saha futbolcusunu oyun planında nasıl değerlendireceğini anlattı.


Szymanski geçen | sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da Hollanda'da lig şampiyonluğuna ulaşırken, 10 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.




Rashica hamlesi

Fenerbahçe, gecen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Norwich City'de olan Milot Rashica için devreye girdi. Norwich City'nin Rashica için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe'nin de İngiliz kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro da başarı bonusları içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.


Fenerbahçe'nin Norwich City ile yapılan bonservis görüşmelerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Rashica'nın da uzun süredir Galatasaray'ı beklemesine rağmen transferde ilerleme olmayınca Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.






#Fenerbahçe
#Sebastian Szymansk
#Milot Rashica
2 saat önce
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