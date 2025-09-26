Yeni Şafak
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'den ilk açıklama

17:1926/09/2025, Cuma
Caner Erkin
Pendikspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Süper Lig 7. haftasında Pendikspor ile oynanan maçta takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Mücadelenin ardından Sakaryaspor Kulübü iki futbolcuyu da kadro dışı bıraktı. Yaşananların ardından ilk kez konuşan Caner Erkin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla camiadan özür diledi.


Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyduğumu, başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim.


Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana, hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek, yalnızca başarıya odaklandım.


Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında, maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkâr bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde, kafa kafaya gelerek küfür etmesi sonucu, bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum.


Takım kaptanı olarak, böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan, ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum.


Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için, terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."






