Taraftar çıldırdı Falcao'yu bekliyor

Galatasaray’da yaklaşık bir aydır süren Radamel Falcao’nun transfer sürecinde nihayet sona gelindi. Kolombiyalı futbolcuyla her konudan anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Falcao transferiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Galatasaray yönetimi de bugün Falcao’yu İstanbul’a getirip, yarın da Türk Telekom Stadı’nda görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor. Ayrıca yıldız futbolcunun Galatasaray’ın Türk Telekom Arena’da Konyaspor ile oynayacağı maçta da sahada olması bekleniyor. Teknik heyetin Radamel Falcao’yu da Drogba’da olduğu gibi gelir gelmez karşılaşmada süre vermesi bekleniyor.

Petkov’dan kafa karıştıran açıklama

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray’ın gündemindeki Kolombiyalı forvet Radamel Falcao’yu tutmak istediklerini açıkladı. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantında, “Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Falcao’yu da tutmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Petrov, “Radamel Falcao’nun takımda kalmasını bekliyoruz. Başarmamız gereken şeyler için ona ihtiyacımız var. O çok iyi bir profesyonel, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor ancak takımla olan sözleşmesine saygı duymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.