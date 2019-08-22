Taraftar çıldırdı Falcao'yu bekliyor
SÜPER LİG

Taraftar çıldırdı Falcao'yu bekliyor

Galatasaray taraftarının haftalardır dört gözle beklediği dünya yıldızı Rademel Falcao'nun transferinde artık sona gelindi. Yıldız golcünün haftasonu Konyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray’da yaklaşık bir aydır süren Radamel Falcao’nun transfer sürecinde nihayet sona gelindi. Kolombiyalı futbolcuyla her konudan anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Falcao transferiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Galatasaray yönetimi de bugün Falcao’yu İstanbul’a getirip, yarın da Türk Telekom Stadı’nda görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor. Ayrıca yıldız futbolcunun Galatasaray’ın Türk Telekom Arena’da Konyaspor ile oynayacağı maçta da sahada olması bekleniyor. Teknik heyetin Radamel Falcao’yu da Drogba’da olduğu gibi gelir gelmez karşılaşmada süre vermesi bekleniyor.

Petkov’dan kafa karıştıran açıklama

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray’ın gündemindeki Kolombiyalı forvet Radamel Falcao’yu tutmak istediklerini açıkladı. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantında, “Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Falcao’yu da tutmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Petrov, “Radamel Falcao’nun takımda kalmasını bekliyoruz. Başarmamız gereken şeyler için ona ihtiyacımız var. O çok iyi bir profesyonel, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor ancak takımla olan sözleşmesine saygı duymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Falcao'nun yerine Slimani
Falcao'nun yerine Slimani

Falcao'yu Galatsaray'a kaptıran Monaco, Kolombiyalı futbolcunun yerini Islam Slimani ile doldurdu.Fransız ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki forvetin İngiliz temsilcisi Leicester City'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.Slimani, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Monaco'ya geldiğim için çok mutluyum. Monaco, ligde üst sıraları için mücadele eden ve Avrupa kupalarında yer almayı isteyen bir takım. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.Slimani, sarı-lacivertli formayla geçen sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 5 gol attı. Monaco daha önce de Sevilla'nın golcüsü Ben Yedder'i 40 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.Radamel Falcao İstanbul'a geliyor


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