Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe: 1-3

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında

Tarsus İdman Yurdu’nu deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmadan dakikalar;

16’ıncı dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda Sadık kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

29’uncu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, kafayla topu Alper’e indirdi. Alper rakibinden sıyrılarak ceza sahasında vuruşunu yaptı, savunmadan seken top Deniz’in önünde kaldı. Deniz, yerden plase bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

50’nci dakikada Tarsus İdman Yurdu tehlkeli geldi. Artun’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferhat’ın sert vuruşunu kaleci Altay kurtardı.

53’üncü dakikada Tarsus İdman Yurdu farkı 1’e indirdi. Altay Bayındır’ın kısa pasında araya giren Ali Yavuz, pasını ceza sahası içindeki Çağrı’ya çıkardı. Çağrı’nın yerden düzgün vuruşu filelerle buluştu: 1-2.

70’inci dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşunda savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topa Tolgay Arslan’ın ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşu, ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.