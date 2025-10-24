Yeni Şafak
Tasfiye kararı sonrası İngiliz ekibinin 12 puanı silindi

Tasfiye kararı sonrası İngiliz ekibinin 12 puanı silindi

18:1824/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
AA
Sheffield Wednesday, eksi altı puana düşürüldü.
Sheffield Wednesday, eksi altı puana düşürüldü.

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, tasfiye kararının ardından 12 puan silme cezası aldı.

İngiliz Futbol Ligi (EFL) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "EFL, Sheffield Wednesday yöneticisi Dejphon Chansiri'nin hem kulübe hem de sahibi olan şirkete yöneticiler atamak için gerekli adımları attığına dair resmi bildirimi aldığını doğruladı. Bu gelişme, tüm kulüpler tarafından kabul edilen yönetmelik gereği otomatik olarak 12 puanın düşürülmesiyle sonuçlanırken, aynı zamanda Sheffield Wednesday'e yeni sahiplik altında başarılı bir satış ve güvenli bir gelecek için işleri ilerletme fırsatı da sunuyor." denildi.


İngiliz medyası, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin kulübe tasfiye dilekçesi vermeye hazırlandığını ortaya çıkarmıştı.


Bu kararla, 24 takımlı Championship'te 6 puanla son sırada yer alan Sheffield Wednesday, eksi altı puana düşürüldü.

