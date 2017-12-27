Tazminat çalımı

Türkiye Futbol Federasyonu ile 15 Kasım 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Fatih Terim, Temmuz ayında Alaçatı'da karıştığı bir kavga nedeniyle görevden alınmıştı. Terim, sözleşme bitiş tarihine kadar başka bir takımda görev almazsa, TFF tarafından kendisine 15 ay boyunca her ay 291 bin Euro tazminat ödenecekti. Toplamda yaklaşık 4.5 milyon Euro'yu bulan bu rakam Türkiye'nin gündemine oturmuş, uzun süre tartışmalara konu olmuştu. 15 Kasım 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Terim, bu tarihe kadar herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin Euro tazminat alacak ve Terim'in 15 ay sonunda alacağı toplam ücret 4 milyon 365 bin Euro'yu bulacaktı. Terim'in herhangi bir kulüpte göreve başlaması halinde ise, o tarihten itibaren bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacaktı. Taraftar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin fesih maddesi şu şekilde;

6.2 İş bu sözleşme, FEDERASYON tarafından tek taraflı olarak feshedildiği takdirde, Türkiye Futbol Direktörü'nün fesih tarihine kadar hak edilmiş ücret ve sair haklarının yanı sıra, sözleşmenin geri kalan süresine (15.11.2018) ilişkin hak edilecek sabit ücret toplamı, ait olduğu ayın son gününde ve eşit taksitlerde, erken fesih tazminatı olarak Türkiye Futbol Direktörü'ne ödenir. İşbu madde uyarınca Türkiye Futbol Direktörü'nün hak kazanacağı erken fesih tazminatı, Türkiye Futbol Direktörü'nün kalan süre içerisinde, ücretli olarak teknik veya sportif direktör olarak bir iş yapması halinde, derhal ve herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

KAP BİLDİRİMİ DEĞİŞTİ

Yani madde, Fatih Terim'in 15 Kasım 2018'e kadar herhangi bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda federasyonun tazminatın bir kısmından kurtulduğu anlamına geliyor. Bu durumda Terim, hukuki olarak Ağustos 2017 ile Aralık 2017 arasında işsiz olduğu için TFF'den 5 aylık maaşını talep edebiliyor. Bu da 1 milyon 455 bin Euro'ya tekabül ediyor. Terim, ayrılığın ardından “Ben hayatımda hiç tazminat almadım” dese de TFF'ye karşı 12 milyon 950 bin TL'lik tazminat davası açtı. Federasyon tarafı, Alaçatı'da yaşanan kavgada Terim'in, TFF yetkilisi Selahattin Aydoğdu'ya fiili hareketi nedeniyle bu 5 aylık tazminatın da ödenmemesi gerektiği gerekçesiyle davaya itiraz etti. Fatih Terim, geçtiğimiz hafta Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, alacağı bedel Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ilk önce 2017-2018 sezonu için 1 milyon Euro, 2018-2019 sezonu için 2 milyon Euro olarak açıklandı. Ardından yeni bir bildirim yayınlayan Galatasaray, Terim'e ödenecek ücretin bu sezonun ikinci yarısı için aylık 1905 TL, 2018-2019 sezonu için 3 milyon Euro olacağını açıkladı.

Fesih nedeni 'Yine olsa yine yaparım'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği iddiasıyla TFF aleyhine açtığı 12 milyon 950 bin lira talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, “Aynı zamanda federasyon yedek üyesi ve Profesyonel Futbol Komitesi üyesi olan davacı Terim, dava dışı Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirdiği fiil nedeniyle daha sonra, 'Yine olsa yine yaparım' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyan üzerine iş akdinin feshedilmesine karar verilmiştir" dedi. TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu davacı tarafla sulh olmak istemediğini ve davanın uyuşmazlık kurulunda çözülmesi gerektiğini söyledi.

TANIKLAR DİNLENSİN

Fesih süresinin haklı bir nedenle, ilk olay vuku bulduğunda başladığını (Aydoğdu ile kavga) ve basın açıklamasıyla TFF'nin önüne geldiği açıklamasında bulunan Karaahmetoğlu, "İş akdi 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde azledilmiştir. Terim'in iş akdinin feshedilmesi sırasında milli takım Dünya Kupası eleme maçı oynayacaktı. Bu durumda TFF haklı neden olmasa teknik adam değiştirme yoluna gitmeyecekti. Kaldı ki teknik adam değiştirilmesi nedeniyle Dünya Kupası elemelerine katılamadık" şeklinde konuştu. Avukat Karaahmetoğlu, Terim'in, TFF ile yaptığı görüşmelerde önce "istifa ettiği ve bir alacak talebi olmadığı"nı beyan etmesine rağmen, daha sonra fikir değiştirerek cezai şart talebinde bulunduğunu öne sürerek, bu konuyla ilgili tanık dinlenilmesini talep etti. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına delillerini sunmaları için süre vererek, duruşmayı 7 Mart'a erteledi. 2. duruşmada tanıkların dinlemesi bekleniyor.

Neler olmuştu?

Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir taraflar arasındaki sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddia ederek dava açmış, TFF de bu duruma itiraz etmişti.

Mahkeme kararını beklemek lazım

Fatih Terim'in tazminat süreciyle ilgili görüşlerine başvurduğumuz Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, TFF'nin bu süreci yönetemediğini dile getirerek, “En başta yaşanan kavganın ardından TFF, haklı nedene dayanarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirdi. Fakat TFF bu süreci iyi idare edememiş ve doğal sonucu olarak kurumun itibarı zedelenmiştir. İş Kanunu’nda fesih süreçleri mevcuttur ve buna göre yönetilmesi gerekmektedir. Basiretli işveren olarak TFF, profesyonelce yönetim gerçekleştirememiştir. Terim, TFF aleyhine açtığı davada haklı bulunur ve tazminata hak kazanırsa, Galatasaray'dan kazandığı miktar, tazminat alacağından düşülür. Eğer bu rakam aylık 1905 TL olarak resmileştiyse, sadece bu miktar mevcut hak edişinden düşülür. Böyle bir durum ise kanun uyarınca kurulan TFF’nin kötü idaresi neticesinde kamu zararını meydana getirecektir. Dahası, üzülerek söylüyorum ki, bu durumdan dolayı yöneticilerin sorumluluğuna başvurulabilecektir. Mahkemenin kararı, nihai sonucu ortaya koyacaktır” dedi.

"Savunmayı kabul etmiyoruz"

Beyanı sorulan davacı Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, karşı taraf ile sulh olma ihtimallerinin olmadığını söyledi. Epözdemir, davalının, "davada uyuşmazlık çözüm kurulunun görevli olduğu" yönündeki beyanlarını kabul etmediklerini de belirterek, "Uyuşmazlık çözüm kurulunun görevi, kulüpler ve teknik adamlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek yönündedir. Ayrıca kurul TFF'nin bünyesindedir" dedi. Davalı tarafın cevap dilekçesindeki, "Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaya atıf yapılarak haklı nedenle sözleşmenin feshedildiğine" ilişkin savunmasını kabul etmediklerini de aktaran Epözdemir, "Müvekkilin iş sözleşmesi, sözleşmenin 6. maddesi uyarınca, erken fesih hakkı kullanılarak feshedilmiştir. Bu husus müvekkile yazılı fesihle bildirilmiştir. İşveren, fesih sebebi ile bağlıdır, daha sonra sebebin değiştirilmesi mümkün değildir. Davalının 'Selahattin Aydoğdu' savunmasını kabul etmiyoruz" dedi. Epözdemir dava dilekçesinde, "Müvekkilim yi niyet göstererek fedakarlıkta bulunmuş ve kurun 3,70'e sabitlenmesini kabul etmiştir" ifadelerini de kullanmıştı.

Ahmet Çakar: Bu nasıl jest?

Eski FIFA Hakemi ve spor yazarı Ahmet Çakar, Beyaz TV'de, Fatih Terim'in G.Saray ile yaptığı sözleşmeyi sert şekilde eleştirmişti. Çakar açıklamasında, "Fatih Terim'in G.Saray'dan ikinci yarı için aylık 1905 TL alması G.Saray sevgisi falan değildir. TFF'den alacağı tazminat için kanunu dolandırmadır. Mahkeme işsiz kaldığı dönemlere bakıp kaç para aldığını denetleyeceği için eksik para almama adına bu yapılmıştır. 1905 TL Terim için bir günlük yemek parasıdır. Bizim kanalda çalışan çay getiren biri bile 1905 TL'den fazla alıyordur. Türk halkını kandırmasınlar. Ben açıklıktan yanayım. Böyle bir şey varsa üstü kapatılmasın. İnsanları kandırıyorlar. Madem G.Saray'a jest yaptı bir dahaki sezon neden 3 milyon Euro alıyor?” ifadelerini kullandı.