Tecrübeli teknik adamdan Fenerbahçe'ye tek şart: "O olursa yüzde 99 gelirim"

Fenerbahçe'de seçimli genel kurul için başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Adaylardan eski başkan Aziz Yıldırım göreve gelmesi halinde takımı Aykut Kocaman'a emanet edecek. Ayrıca Yıldırım'ın kuracağı teknik ekipte eski Fenerbahçeli isimlerinde yer alacağı öğrenildi.

Futbol yapılanmasında efsane futbolculardan Oğuz Çetin'i düşünen Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak Volkan Demirel'i belirledi.

Çıkan iddialar üzerine sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Volkan Demirel ile iletişime geçti. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Demirel, Aykut Kocaman göreve gelmesi halinde Fenerbahçe'ye geri döneceğini ifade etti.

Volkan Demirel'in açıklaması şu şekilde;

"Aykut Kocaman olursa %99 gelirim, yabancı hoca olması durumunda belki kendisiyle anlaşamayabilirim."












