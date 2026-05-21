Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitirdi: Başkan adayları kabul ederse seçimden önce açıklanacak

08:5521/05/2026, Perşembe
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, yıldız bir oyuncuyla anlaşma sağladığı, iki başkan adayının kabul etmesi durumunda transferin seçimden önce açıklanabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, Andrew Robertson ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İddialara göre; Saran yönetiminin anlaşma sağladığı oyuncunun transferinin resmiyet kazanabilmesi için Fenerbahçe’deki iki başkan adayının da onay vermesi gerekiyor. Kulüp içinde seçim sürecinin devam etmesi nedeniyle son kararın adaylar tarafından netleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.


Robertson’a Süper Lig’den başka talip

Ayrıca İskoç yıldız yalnızca Fenerbahçe’nin gündeminde değil. Robertson’un aynı zamanda Beşiktaş cephesine de önerildiği belirtildi.

Tecrübesiyle dikkat çekiyor

Avrupa futbolunun en istikrarlı sol beklerinden biri olarak gösterilen Robertson, hem savunma hem hücum katkısıyla dikkat çekiyor.




