Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Fransa’dan geliyor: Kante devreye girdi

Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kaleci transferi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier için harekete geçti.





Fenerbahçe Lucas Chevalier'i istiyor

Fotomaç’ın haberine göre; 24 yaşındaki Fransız kalecinin, PSG’den ayrılmayı değerlendirdiği ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Yönetimin, genç file bekçisini uzun vadeli proje kapsamında değerlendirdiği ifade ediliyor.













Habere göre Fenerbahçe’nin, 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak UEFA Champions League Final sonrası resmi temaslara başlaması bekleniyor. Finalde PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek.









Kante devreye girdi

Transfer sürecindeki dikkat çekici detaylardan biri de N'Golo Kanté oldu. Fransız yıldızın, oyuncuyla ilgili süreçte devreye girerek olumlu referans verdiği öne sürüldü.















