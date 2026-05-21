Fenerbahçe’de bir devrin sonu: Yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcuların da belirlenmesi gerekiyor. Sarı lacivertli takımda, gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi de Çağlar Söyüncü.





Milli oyuncunun da ayrılık için bavullarını toplamaya başladığı iddia edildi. Sözcü’de yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü, yeni teklifleri değerlendirmeye başladı. Hem Süper Lig’den hem de Avrupa kulüplerinden tekliflerin olduğu belirtilirken, oyuncunun kariyer planlamasını yeniden gözden geçirdiği aktarıldı.





Çağlar Söyüncü’nün Dünya Kupası sonrasında karar vereceği öğrenilirken, sarı lacivertli takımın başına geçecek olan yeni hocanın da Çağlar için nasıl bir karar vereceği merak konusu











