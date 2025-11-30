Tedesco’dan Süper Lig için hakem yorumu: ‘Oynadığımız hiçbir maçta…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, The Athletic'ten Tom Burrows'a verdiği kapsamlı röportajda İstanbul'daki yaşamını, derbi heyecanını ve takımın yeniden ayağa kalkış sürecini değerlendirdi.

Fenerbahçe'de camianın baskısını açıkça hissettiğini söyleyen 40 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte, 11 yıldır lig kazanılmayan bir ortamda, herkes başarıya aç. Bu baskıyı günlük hayatta bile hissediyorsunuz. Her yere gittiğinizde Fenerbahçe taraftarıyla karşılaşıyorsunuz. Stadyuma giderken yolda bile o elektriği hissediyorsunuz." dedi.

Mourinho sonrası kritik dönem ve Saran'ın seçimi

Tedesco, göreve 9 Eylül'de, Jose Mourinho'nun Benfica'ya elenerek hayal kırıklığı yaratan döneminin ardından geldi. Portekizli teknik adamın ayrılığı ve ardından gelen başkanlık seçimi, yeni hocanın ilk günlerini stresli hale getirdi.

"Mod çok negatife dönmüştü." diyen Tedesco şöyle devam etti:

"Yalnızca teknik direktörün değişmesi değildi. Göreve geldikten iki hafta sonra başkanlık seçimi vardı. Herkes gergindi. Seçimin çalışanlara ve oyunculara etkisi büyük olabiliyor. Benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Üstelik seçim günü bizim de maçımız vardı. Gerçekten zordu. Ama şimdi her şey oturdu, ritmimizi bulduk."

Beşiktaş derbisi kırılma anı oldu

Göreve geldiğinden beri iç ligde yenilmeyen Tedesco, ilk 10 maçında 2.4 puan ortalaması yakaladı. Bu süreçte taraftarların unutamayacağı bir an ise Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik tarihi geri dönüş oldu. Tedesco bu galibiyetin önemli bir kırılma anı olduğunu söyledi.

Sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarlarının Tedesco'yu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi üzerine gülerek, "Gerçeküstü ama eğlenceli." yorumunu yaptı.

"Türkiye'de hakemlik iyi seviyede"

Mourinho döneminde sık sık şikayet edilen hakem kararları sorulduğunda Tedesco'nun cevabı oldukça olumluydu:

"Şunu söylemeliyim ki hakemlik çok iyi. Oynadığımız hiçbir maçta hakemler gündem olmadı. Ellerinden geleni yapıyorlar. Tek bir olay üzerinden herkesi aynı kategoriye koymak adil değil."

"Teknik direktör sadece hoca değildir; psikolog, arkadaş, bazen kardeştir"

Tedesco, üst düzey bir futbolcu olmamanın dezavantaj olduğunu kabul etse de bunun teknisyenliğin küçük bir parçası olduğunu vurguladı:

"Üst seviyede oynamış olmak avantajdır; soyunma odasını, kriz anlarını bilirsin. Ama teknik direktörlük bambaşka. Birçok disiplin var: Antrenörsün, analizcisin, psikologsun, bazen kardeşsin."

Fenerbahçe taraftarına mesaj: "Bu takım kalpten oynuyor"

Röportajın sonunda Tedesco, taraftarların kendisine ve takıma gösterdiği desteğin önemine vurgu yaptı:

"Bu takım, bu şehir için kalpten oynuyor. Taraftarlarımızın enerjisini hissediyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmek için buradayız."







